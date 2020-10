พลาดดวลมิลาน! มันชินี แนวรับโรมาติดเชื้อโควิด-19

Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena 😞 Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo 💪🏻 A presto e Forza Roma!💛❤️

