พลิ้วจัด! เนย์มาร์ทาบสถิติเมสซีในเกม UCL

เนย์มาร์ ซูเปอร์สตาร์ของ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ทำสถิติเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งมากที่สุดใน 1 เกมของ ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก ทาบ ลิโอเนล เมสซี กัปตันทีมบาร์เซโลนา

กองหน้าชาวแซมบ้าเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งไปทั้งสิ้น 16 ครั้ง ในเกมรอบ 8 ทีมสุดท้ายกับอตาลันต้า นั่นทำให้เขาทำสถิติเทียบเท่าสตาร์ชาวอาร์เจนไตน์ที่เคยทำไว้ในเกมกับ แมนฯ ยูไนเต็ด ในปี 2008 รวมถึง ฮาเวียร์ ซาเน็ตติ ตำนานแนวรับของอินเตอร์ มิลาน ด้วย

ขณะที่ผลการแข่งขันในเกมนี้ปรากฎว่า ปาริเซียงพลิกกลับมาชนะอตาลันต้าอย่างน่าเหลือเชื่อ 2-1 โดยมาได้สองประตูในช่วงนาทีสุดท้าย จากผลงานของ มาร์ควินญอส และ เอริค แม็กซิม ชูโป-โมติง

เปแอสเชจึงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ 25 ปี โดยจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่าง แอร์เบ ไลป์ซิก กับ แอตเลติโก้ มาดริด

