พฤติกรรมเรื่องสำคัญ! ทูเคิลรับไม่ปลื้ม’สเปนซ์’เมินโธมัส แฟรงก์หลังเกมสเปอร์สพ่ายเชลซี

โธมัส ทูเคิล กุนซือทีมชาติอังกฤษ เปิดเผยว่าเขาได้พูดคุยกับ เฌด สเปนซ์ ถึงเหตุการณ์ที่นักเตะเคยเมิน โธมัส แฟรงก์ หลังเกมที่ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เปิดบ้านพ่าย เชลซี 0-1 เมื่อเดือนก่อน
แบ็ควัย 25 ปี ไม่ได้ลงสนามในเกมที่อังกฤษ เปิดเวมบลีย์ เอาชนะ เซอร์เบีย 2-0 การันตีการเข้ารอบฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้ายกลางปีหน้า
โดย ทูเคิล ไม่ได้ยืนยันว่าสาเหตุที่ สเปนซ์ ไม่ได้ลงสนามเป็นเพราะประเด็นหลังเกมกับ แฟรงก์ หรือไม่ แต่มันเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบใจ โดยเน้นย้ำว่านักเตะที่ติดทีมชาติต้องประพฤติตัวให้เหมาะสมทั้งยามอยู่กับสโมสรและทีมชาติตลอดเวลา
“ใช่แล้ว ผมไม่ชอบใจเลย” ทูเคิล เผย
“เพราะนักเตะต้องรู้ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่นักเตะทีมชาติเมื่อมาอยู่แคมป์ 10 วัน พวกเขาเป็นนักเตะทีมชาติอยู่ตลอดเวลา และมาตรฐานของการประพฤติตัวเป็นเรื่องสำคัญอยู่เสมอ”
นอกจากนี้ ทูเคิล ยังเน้นย้ำลูกทีมถึงความสำเร็จเรื่องการเลี่ยงถูกใบแดง ซึ่งมันจะทำให้โทษแบนติดไปถึงเกมนัดแรกของฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้ายกลางปีหน้า แม้ทีมลุ้นทำสถิติไม่เสียประตูตลอดรอบแบ่งกลุ่ม ก็ไม่ควรเสี่ยงทำฟาวล์แทนที่จะเสียประตู
“มันสำคัญมากนะ ผมทราบเรื่องนั้นดี และเราได้พูดคุยกับนักเตะแล้ว ดังนั้นห้ามมีใบแดง ได้โปรด!
“เพราะเราเข้ารอบไปแล้ว และหากอยู่ในจุดที่คุณเป็นตัวสุดท้าย และหากไปดึงเสื้อจะโดนใบแดง หากมีสถานการณ์แบบนั้น มันคงดีกว่าที่จะไม่ทำฟาวล์
“ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ ห้ามมีใบแดง แต่ผมไม่อยากมันมากเรื่อง แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่ถ้าคุณมีททางเลือก อย่าเสี่ยงจะดีกว่า”