พร้อมแล้ว! Punta Turf Care เผยคลิปการปรับปรุงพื้นสนามราชมังฯ ทุกขั้นตอนใน 3 นาที

Punta Turf Care เผยคลิปเนรมิตรสภาพสนามราชมังฯ ที่ใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อความพร้อมในเกมคัดบอลโลกระหว่างไทยกับเกาหลีใต้

บริษัท Punta Turf Care ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสนามหญ้าชั้นนำของเมืองไทย ได้เผยแพร่คลิปการปรับปรุงพื้นสนามราชมังคลากีฬาสถาน ทุกขั้นตอนภายใน 3 นาที กับกาาเตรียมความพร้อมก่อนเกมฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 2 ที่ไทยจะพบกับ เกาหลีใต้ วันที่ 26 มีนาคม นี้

สภาพสนามราชมังฯ รังเหย้าของทัพช้างศึก ได้รับการดูแลอย่างดีโดย Punta Turf Care ซึ่งก่อนหน้านี้ มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือช้างศึก ได้นำลูกทีมประเดิมฝึกซ้อมที่สนามแห่งนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา ก่อนเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ และได้ผลเสมอกลับมา ซึ่งมีคิวรับการมาเยือน โสมขาว ที่ราชมังฯ วันที่ 26 มีนาคม นี้

ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ซึ่งมีฝนตกลงมาอย่างหนัก แต่ทาง Punta Turf Care ได้เผยภาพระบบระบายน้ำที่ปรับปรุงใหม่ สามารถระบายน้ำออกภายใน 10 นาที แสดงให้เห็นว่าถึงความพร้อมสำหรับรองรับแมตช์ที่ทัพช้างศึก จะเปิดบ้านพบ เกาหลีใต้ ในอีก 2 วันข้างหน้า

ต่อมา Punta Turf Care ได้เผยแพร่คลิปให้เห็นทุกขั้นตอนของการปรับปรุงสภาพสนามราชมังคลาฯ ไล่ตั้งแต่การลอกหญ้าที่ตายออก ปรับระดับทราย และบดให้ละเอียดพร้อมกับวัดระดับทราบทุกๆ 100 ตรม. ก่อนจะทำการลงหญ้าใหม่ไปจนถึงขั้นตอนการใส่ปุ๋ย พ่นยาฆ่าแมลง และตีเส้นสนามตัดหญ้าขึ้นลายตามมาตรฐาน FIFA จนสภาพสนามออกมาดูสวยงามเพื่อรองรับแมตช์ที่กำลังจะมาถึง

สำหรับ ทีมชาติไทย มีคิวลงเล่นในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม C นัดที่ 3 เยือน เกาหลีใต้ วันที่ 21 มีนาคม เวลา 18.00 น. ตามเวลาไทย ต่อด้วยกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถาน วันที่ 26 มีนาคม เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี, Youtube Changsuek Official และ Facebook Changsuek Official