พร้อมเสมอ! ฮัสซัน สะกิดโค้ชสิงคโปร์คืนทีมชาติลุย เอเชียน คัพ

ฮัสซัน ซันนี่ มือกาวชาวสิงคโปร์ ให้สัมภาษณ์กับ The Straits Times หวังกลับไปเฝ้าเสาให้ทีมชาติอีกครั้ง เพื่อลุย เอเชียน คัพ 2027 หลังทัพ ‘เมอร์ไลออน’ ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในรอบ 43 ปี

ผู้รักษาประตูวัย 41 ปี ประกาศอำลาทีมชาติในเดือนสิงหาคม ปี 2024 หลังจากกลายเป็นผู้รักษาประตูที่ลงเล่นให้กับทีมไลออนส์มากที่สุด 115 นัดในรอบกว่า 20 ปี ขณะที่ สิงคโปร์ ประสบความสำเร็จ คว้าตั๋วลุย เอเชียน คัพ รอบสุดท้าย หลังรอมายาวนานกว่า 43 ปี ทำให้ ฮัสซัน ต้องการกลับมาช่วยทีมอีกครั้ง

“ตอนที่ผมแขวนสตั๊ด ผมบอกว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้นักเตะดาวรุ่งได้ก้าวขึ้นมา และ มอบโอกาสให้พวกเขาได้ลงเล่นมากขึ้น” อดีตผู้รักษาประตู อาร์มี่ ยูไนเต็ด เริ่มกล่าว

“แต่ถ้าเราไม่มีผู้รักษาประตูดาวรุ่งขึ้นมา ผมก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทีมชาติเสมอ ตราบใดที่ผมยังเล่นอยู่ ผมก็พร้อมที่จะกลับมาติดทีมชาติเสมอ”

“ผมอาจจะเป็นตัวเลือกลำดับที่สี่ แต่ผมสามารถมีส่วนร่วมได้ ผมเคยพูดติดตลกกับกาวิน ลี (เฮดโค้ชทีมชาติสิงคโปร์คนปัจจุบัน) ว่าถ้าคุณต้องการผู้รักษาประตูหมายเลขสี่ ผมยินดีช่วย”

ผู้รักษาประตูสามคนที่ถูกเรียกตัวเข้ามาในช่วงตลาดนักเตะล่าสุด ได้แก่ อิซวาน มาห์บุด วัย 35 ปี, ซยาซวัน บูฮารี วัย 33 ปี และรูดี้ ไครุลเลาะห์ วัย 31 ปี

ฮัสซัน เสริมว่า ความฝันของนักเตะทุกคนคือการได้ลงเล่นกับทีมระดับโลก ซึ่งจะเป็นเช่นนี้เมื่อพวกเขาจะได้ไปเยือนซาอุดีอาระเบียในปี 2027

“นี่เป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่สำหรับใครก็ตามที่จะติดทีมชาติเอเชียนคัพ”

“ผมมีแรงผลักดันที่จะลงเล่นในรายการระดับโลกอยู่เสมอ แต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับกาวินและทีมงานโค้ช ถ้าพวกเขาต้องการผม ผมก็พร้อมอยู่ตรงนี้” ฮัสซัน กล่าวปิดท้าย

ปัจจุบัน ฮัสซัน ซันนี่ ลงเล่นให้กับ อัลบิเร็กซ์ นีงาตะ ในฐานะมือหนึ่งของทีม โดยทำไปแล้ว 4 คลีนชีทจาก 7 เกม ที่ลงเล่นในสิงคโปร์พรีเมียร์ลีก และ สิงคโปร์ คัพ

