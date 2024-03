พร้อมรับเกาหลีใต้! ราชมังฯโชว์ระบบระบายน้ำ แม้ฝนตกหนักทั่วกรุง

Punta Turf Care โพสต์ภาพสนามราชมังฯเจิ่งนองด้วยน้ำฝน แต่ใช้เวลาแค่ 10 นาที ในการระบายน้ำออก ยืนยันว่าสนามพร้อมสำหรับแมตช์คัดบอลโลก ไทย VS เกาหลีใต้

Punta Turf Care ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสนามหญ้า โพสต์ภาพสนามราชมังคลากีฬาสถาน พร้อมมากกับระบบระบายน้ำ แม้ฝนตกหนักทั่วกรุงเทพฯ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 มีนาคม 2567 เตรียมรองรับแมตช์ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม C นัดที่ 4 เปิดบ้านพบ เกาหลีใต้ ในวันที่ 26 มีนาคม 2567

สภาพสนามราชมังฯ รังเหย้าของทัพช้างศึก ได้รับการดูแลอย่างดีโดย Punta Turf Care ซึ่งก่อนหน้านี้ มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือช้างศึก ได้นำลูกทีมประเดิมฝึกซ้อมที่สนามแห่งนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา ก่อนเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้

จากการดูแลอย่างเต็มที่ ทำให้สนามราชมังคลากีฬาสถานมีความพร้อมมาก ๆ สำหรับแมตช์ที่ทีมชาติไทยจะเป็นเจ้าบ้านในสัปดาห์หน้า ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 มีนาคม หลายพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างหนัก จากผลกระทบของพายุฤดูร้อน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล นั่นทำให้สนามราชมังฯเจิ่งนองไปด้วยน้ำ

อย่างไรก็ดี ถือว่าไม่เป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจากระบบระบายน้ำที่ปรับปรุงใหม่ สามารถระบายน้ำออกภายใน 10 นาที แสดงให้เห็นว่าสนามแห่งนี้พร้อมแล้ว เพื่อรองรับแมตช์ที่ทัพช้างศึก จะเปิดบ้านพบ เกาหลีใต้ ในวันที่ 26 มีนาคมนี้

"รายงานสดจากสนามราชมังฯครับ"

"10 นาทีหลังจากที่ฝนหยุดกระหน่ำ สนามกลับมาแห้งตามภาพครับ ยังไม่ได้ใช้เครื่องรีดน้ำ ปล่อยให้ระบบระบายน้ำทำหน้าที่ไป! ถือว่าเป็นที่หน้าพอใจครับ"

"แต่ทางทีมงานก็ไม่ได้ ชะล่าใจ ได้เตรียมเครื่องรีดน้ำไว้รองรับสำหรับวันแข่งเรียบร้อยครับ" Punta Turf Care ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสนามหญ้า โพสต์ภาพและข้อความโชว์สภาพสนามราชมังฯในเช้าวันฝนตก

สำหรับ ทีมชาติไทย มีคิวลงเล่นในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม C นัดที่ 3 เยือน เกาหลีใต้ วันที่ 21 มีนาคม เวลา 18.00 น. ตามเวลาไทย ต่อด้วยกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถาน วันที่ 26 มีนาคม เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี, Youtube Changsuek Official และ Facebook Changsuek Official