พรีเมียร์ลีกใส่ชื่อแลมพาร์ดเข้าหอเกียรติยศคนที่ 5

แฟรงค์ แลมพาร์ด อดีตกองกลางระดับตำนานของเชลซี ได้รับเลือกให้เข้าสู่หอเกียรติยศของพรีเมียร์ลีก จากการลงคะแนนโหวตของแฟนบอล

อดีตมิดฟิลด์ชาวอังกฤษเริ่มต้นชีวิตค้าแข้งบนศึกพรีเมียร์ลีกกับเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ก่อนจะย้ายมาโด่งดังกับเชลซีที่สามารถคว้าแชมป์ได้ถึง 3 สมัย ก่อนจะอำลาทีมไป และมีช่วงที่ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ระยะสั้นด้วย

ขณะเดียวกัน อดีตแข้งวัย 42 ปี ยังเป็นเจ้าของสถิติกองกลางที่ยิงประตูได้มากสุดตลอดกาลของพรีเมียร์ลีก ด้วยการกดไปถึง 177 ประตู รวมทั้งยิงติดอยู่ในอันดับ 5 ของดาวซัลโวตลอดกาลพรีเมียร์ลีกอีกด้วย

A midfielder widely regarded as one of the best of his generation, viewed as a hero among @ChelseaFC fans and respected across the footballing divide



