พรีเมียร์ลีกแถลงแฟนบอลคืนสนาม 2 เกมสุดท้ายของฤดูกาล

พรีเมียร์ลีก แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นกทางการเรื่องการ ต้อนรับแฟนบอลกลับเข้ามาชมเกมในสนามสองนัดสุดท้ายของฤดูกาล หลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการล็อคดาวน์

ตัวเลขผู้ติดเชื้อในอังกฤษลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลอังกฤษตัดสินใจผ่อนปรนมาตรการล็อคดาวน์ โดยที่รัฐบาลจะประกาศการเข้าสู่ชั้นตอนที่ 3 ซึ่งจะประกาศไม่เกินวันที่ 10 พฤษภาคมนี้

โดยคาดว่าแฟนบอลจะกลับมาเข้าสู่สนามอีกครั้งในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ด้วยจำนวนที่ถูกจำกัด ในเกมนัดที่ 37 และเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลในวันที่ 23 พฤษภาคม

การเปิดให้แฟนบอลกลับมาเข้าชมในครั้งนี้ จะสงวนให้แก่แฟนบอลของเจ้าบ้านเท่านั้นเพราะทางลีกต้องการลดความเสี่ยงในหลายปัจจัย โดยเหล่าสโมสรเจ้าบ้นายังคงต้องรักษามาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในการต้อนรับแฟนบอลกลับมาสู่สนามในครั้งนี้

นอกจากนี้ทางพรีเมียร์ลีกยังคอนเฟิร์มเวลาตลาดซื้อขายนักเตะในซัมเมอร์นี้เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พร้อมลีกอื่นในยุโรป

The #PL has today confirmed that the final two Matchweeks of the 2020/21 season will be limited to home fans, subject to the Government easing lockdown restrictions in the United Kingdom



