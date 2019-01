พรีเมียร์ลีกส่งเข้าประกวด! สามคนสุดท้ายชิงนักเตะยอดเยี่ยมแอฟริกา

โมฮัมเหม็ด ซาลาห์, ซาดิโอ มาเน และ ปิแอร์-เอเมอริค โอบาเมยอง เป็นนักเตะ 3 คนสุดท้ายที่มีชื่อลุ้นเข้าชิงรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของทวีปแอฟริกาประจำปี 2018

การประกาศมอบรางวัลในปีนี้จะจัดขึ้นที่เมือง ดาการ์ ประเทศเซเนกัล ในวันที่ 8 มกราคมนี้ ซึ่งปีที่แล้วเป็นแนวรุกทีมชาติอียิปต์ที่คว้ารางวัลไปครอง

ล่าสุดทางสหพันธ์ลูกหนังทวีปแอฟริกาได้ประกาศรายชื่อนักเตะ 3 คนสุดท้ายที่มีลุ้นเข้าชิงในปีนี้ ซึ่งเป็น 3 คนเดิมจากปีที่แล้ว นั่นคือศูนย์หน้าของอาร์เซนอลและดูโอ้จากลิเวอร์พูล

The Final 3 nominees for the African Player of the Year 2018 has been revealed, Who will be the King of Africa? @Aubameyang7 @10SadioMane @MoSalah #Final3 #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/uAZ5BilxKA — CAF (@CAF_Online) January 1, 2019