พรีเมียร์ลีกคอนเฟิร์มแข่งต่อจนจบ, ยกเลิกเกมลีกเยาวชน

พรีเมียร์ลีก ออกแถลงการณ์ยืนยัน ทุกสโมสรยังคงต้องการกลับมาแข่งต่อจนจบฤดูกาล 2019/20

ก่อนหน้านี้ลีกชั้นนำในยุโรปอย่าง เอเรดิวิชี ลีก เนเธอร์แลนด์ส และ ลีก เอิง ฝรั่งเศส ชิงตัดจบฤดูกาลไปแล้ว จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ดี ล่าสุดตัวแทนของพรีเมียร์ลีกเข้าประชุมกันในวันนี้ ก่อนตกลงกันว่าจะลงแข่งต่อจนครบโปรแกรมในซีซันนี้ แต่พวกเขาจะกลับมาแข่งก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากรัฐบาลว่าสถานการณ์ปลอดภัยแล้ว

ขณะที่สมาคมลีกอาชีพอังกฤษ (EFL) มีคำสั่งยกเลิกฤดูกาลของลีกเยาวชนในทุกระดับแล้วและมีผลในทันที

At a meeting of Shareholders, clubs discussed possible steps to resume the 2019/20 season



The League and clubs will only return to training and playing with Government guidance, under expert advice and after consultation with players and managers



