พระเจ้ากลับบ้าน! ซลาตันถึงมิลานเข้าตรวจร่างกาย

ซลาตัน อิบราฮิโมวิช เดินทางมาถึงเมืองมิลาน เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายกับ เอซี มิลาน แล้ว

ดาวยิงวัย 38 บรรลุข้อตกลงย้ายมาเล่นกับรอสโซเนรีแบบไม่มีค่าตัวจนจบฤดูกาลนี้ หลังจากหมดสัญญากับ แอลเอ แกแล็คซี เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

Zlatan is back! Ibrahimovic has just landed in Milano to have medicals and sign his contract as new AC Milan player. 🇸🇪🔴⚫️ pic.twitter.com/XDSJvUreXX