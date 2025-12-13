พรสวรรค์สูง! เด แซร์บี้ชี้กรีนวู้ดมีสิทธิ์ก้าวไปลุ้นคว้าบัลลงดอร์

โรแบร์โต้ เด แซร์บี้ กุนซือ โอลิมปิก มาร์กเซย มั่นใจว่า เมสัน กรีนวู้ด มีศักยภาพที่จะก้าวไปคว้าบัลลงดอร์ในอนาคตข้างหน้า
ดาวเตะชาวอังกฤษ เริ่มต้นชีวิตใหม่ในการมาค้าแข้งในฝรั่งเศสกับ มาร์กเซย กดไปแล้ว 13 ประตูกับ 4 แอสซิสต์จาก 20 นัดในฤดูกาลนี้
แม้เผชิญเรื่องราวนอกสนาม แต่ยังเรียกฟอร์มเก่งกลับมาจนได้ ซึ่ง เด แซร์บี้ ที่เฝ้าดูพัฒนาการของ กรีนวู้ด เชื่อว่าหากนักเตะมุ่งมั่นถึงที่สุด รวมถึงพรสวรรค์ที่ติดตัวมาจะทำให้ก้าวไปเป็นนักเตะที่ดีที่สุดได้ไม่ยาก
“ผมเฝ้าดูเขาในทุก ๆ วัน เขามีศักยภาพสูงส่ง ผมไม่เห็นว่ามีนักเตะคนอื่นในยุโรปที่อยู่ในระดับเดียวกับเขา” เด แซร์บี้ กล่าวชม กรีนวู้ด
“เขามีศักยภาพที่จะก้าวไปคว้าบัลลงดอร์ มันขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาอยากจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อต่อสู้เพื่อรางวัลนี้หรือไม่
“ด้วยระดับคุณภาพที่ธรรมชาติมอบให้กับเขา, พ่อแม่ให้กับเขา ผมคิดว่าเขาคู่ควรกับการคว้าบัลลงดอร์
“ผมอยากให้เขามีความคงเส้นคงวามากกว่านี้นะ ผมรู้ดีว่าเขาต้องไล่เพรสด้วยความเข้มข้นมากกว่านี้, เขาต้องเล่นกับบอลได้ดีกว่านี้เมื่อทีมกำลังประสบปัญหา, ไม่เสียบ่อยไปง่าย ๆ และเก็บบอลเพื่อให้ทีมขยับสร้างเกมขึ้นไปสูงขึ้นเพราะเขามีศักยภาพที่จะทำแบบนั้น