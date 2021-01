พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม! พรีเมียร์ลีกเลื่อนเกม เบิร์นลีย์-ฟูแลม

เกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ คู่ เบิร์นลีย พบ ฟูแลม ในวันพรุ่งนี้ ต้องถูกเลื่อนออกไป หลังจากที่ทางทีมเยือนมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติม

ก่อนหน้าน้ีเกมของ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ และ ฟูแลม ต้องถูกเลื่อนออกไปเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลายคน

เกมที่สนามเทิร์ฟ มัวร์ มีโปรแกรมที่จะลงเตะกันในวันอาทิตย์นี้เวลา 19.00 น. แต่ทว่าหลังจากมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซ้ำในนักเตะและสตาฟฟ์โค้ชของฟูแลม ปรากฎว่ามีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม

ด้วยเหตุนี้ทางที่ประชุมบอร์ดพรีเมียร์ลีกได้มีความเห็นตกลงที่จะเลื่อนการแข่งขันเกมดังกล่าวออกไป เพื่อความปลอดภัยของนักเตะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขัน ซึ่งนักเตะและสตาฟฟ์จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้งในอนาคต และทางลีกจะจัดโปรแกรมของ ฟูแลม ที่ตกค้างเป็นนัดที่สองติดต่อกันให้เร็วที่สุด

Fulham's match at Burnley, due to be played at 12:00 GMT on Sunday 3 January, has been postponed following a Premier League Board meeting this morning



Full statement: https://t.co/9gOyYgEsUL #BURFUL pic.twitter.com/89005yvt2T