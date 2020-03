พักก่อน! ลาลีกาสั่งระงับการแข่งขัน 2 สัปดาห์

ลาลีกา แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เรื่องการประกาศระงับการแข่งขัน ลาลีกา ซานตานเดร์ รวมถึงลีกรองอย่าง ลาลีกา สมาร์ทแบงก์ เป็นเวลา 2 สัปดาห์

ปัญหาไวรัสโควิด-19 ลุกลามไปในทวีปยุโรป ส่งผลกระทบกับการแข่งขันฟุตบอลหลายรายการ ซึ่งสเปนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาการแพร่ระบาดเช่นกัน

ขณะที่ก่อนหน้านี้ ลาลีกาเพิ่งประกาศให้ลงเตะแบบสนามปิดจำนวน 2 สัปดาห์ ทว่าหลังจากที่ล่าสุดสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้น แถมยังน่าเป็นห่วงยิ่งกว่าเดิม โดยเฉพาะล่าสุดที่มีนักบาสเกตบอลของเรอัล มาดริด ติดเชื้อโควิด-19 และเคยใช้ศูนย์ฝึกซ้อมร่วมกับทีมฟุตบอลด้วย

Official statement.



LaLiga confirms suspension of the competition for Matchdays 28 and 29.



📝 https://t.co/8PugprnNoP pic.twitter.com/lkAlD64WUA