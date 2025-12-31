ฝืนไม่ไหว! โก ซุล-กิ เจ็บเรื้อรังตัดสินใจแขวนสตั๊ด

สโมสรโปลิศ เทโร เอฟซี แถลงยืนยัน โก ซุล-กิ กองกลางชาวเกาหลีใต้ ที่ประกาศยุติเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นทางการ
มิดฟิลด์วัย 39 ปี เผชิญกับปัญหาอาการบาดเจ็บ ส่งผลให้ต้องตัดสินใจปิดฉากเส้นทางการค้าแข้งในประเทศไทยที่ยาวนานกว่า 11 ปี
สำหรับ โก ซุล-กิ ย้ายมาเล่นในเมืองไทย กับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในปี 2015 ก่อนจะเป็นกำลังสำคัญพา ' ปราสาทสายฟ้า' คว้า 5 แชมป์ในปีแรกที่เขาย้ายมาร่วมทีม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของการค้าแข้งในไทย
จากนั้นย้ายไปเล่นให้อีกหลายทีม ทั้ง การท่าเรือ, ชลบุรี เอฟซี, จันทบุรี เอฟซี และ ล่าสุดกับ โปลิศ เทโร เอฟซี แต่เจอปัญหาบาดเจ็บหัวเข่าเรื้อรังที่ทำให้ลงเล่นกับ เทโร เพียง 4 เกม ยิง 1 ประตูในฤดูกาลนี้