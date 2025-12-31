ฝืดทั้งเกม! 'อโมริม'เซ็งแข้ง แมนฯยูฯ ต่างคนต่างเล่น

รูเบน อโมริม เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยอมรับว่าทีมมีปัญหาตลอดทั้งเกม และขาดการประสานในแนวรุกจนทำได้แค่เสมอกับ วูล์ฟแฮมตัน
ปีศาจแดง ทำได้แค่เสมอกับทีมบ๊วย 1-1 ในศึกพรีเมียร์ลีกค่ำคืนที่ผ่านมา ซึ่งกุนซือชาวโปรตุเกสชี้ว่าทีมแม้จะมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ขาดการประสานที่ดีพอ ทำให้ทำแต้มหล่นอย่างน่าเสียดาย
“เราสร้างสรรค์เกมได้น้อย และการเชื่อมเกมยังไม่ดีพอ พลังงานในเกมก็แตกต่างจากนัดเจอนิวคาสเซิล” อโมริม กล่าว
“เมื่อเจอทีมที่มีผู้เล่นอยู่หลังบอลเยอะ คุณต้องทำงานหนักขึ้น ต้องมีจินตนาการและคุณภาพในการเจาะเกมรับ ซึ่งวันนี้เรายังขาดตรงนั้น”
"ถ้าคุณดูตลอด 90 นาที เรามีโอกาสนะ แต่ความลื่นไหลที่เราต้องการในเกมรุกนั้นไม่มีอยู่ ขาดการประสานงานในจังหวะเหล่านั้น"
นอกจากนี้ อโมริม ยังอธิบายเหตุผลที่เปลี่ยนตัว โจชัว เซิร์กเซ ออกช่วงพักครึ่งว่า “การมีศูนย์หน้ามากเกินไปไม่ใช่คำตอบเสมอไป เราเล่นด้วยกองหน้าสามคน ซึ่งบางครั้งไม่เหมาะกับการเข้าทำ”