ฝรั่งเศสหยุดโวย! กรรมการนัดชิงโชว์รูปประตูเอ็มบัปเป้มีนักเตะเข้าสนาม 7 คน

เปานัดชิงฟุตบอลโลก 2022 สวนกลับสื่อฝรั่งเศสว่าทัพตราไก่ก็ได้ประโยชน์จากการตัดสินเช่นกัน

ซีมอน มาร์ซีเนียค ผู้ตัดสินนัดชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลโลก 2022 ออกโรงสวนกลับสื่อของฝรั่งเศสที่บอกว่าเขาทำหน้าที่ได้ผิดพลาดแบบไม่น่าให้อภัย

ก่อนหน้านี้ เลกิ๊ป สื่อกีฬาชื่อดังของแดนน้ำหอม วิจารณ์การทำหน้าที่ของเปาชาวโปแลนด์ที่ปล่อยให้ลูกยิงของ ลิโอเนล เมสซี ในช่วงต่อเวลาพิเศษเป็นประตู ทั้งที่มีผู้เล่นสำรองของทีมฟ้าขาวลงมาอยู่ในสนามก่อนที่บอลจะเข้าสู่ก้นตาข่าย

อย่างไรก็ตาม มาร์ซิเนียค ออกมาโต้ตอบกรณีดังกล่าว โดยโชว์รูปจังหวะที่ คิลิยัน เอ็มบัปเป้ ยิงประตูในเกมเดียวกัน ก็มีผู้เล่นสำรองของฝรั่งเศสมาอยู่ในสนามถึง 7 คนเช่นกัน

"พวกฝรั่งเศสไม่ได้พูดถึงภาพนี้เลย คุณจะเห็นได้ว่ามีนักเตะฝรั่งเศส (ตัวสำรอง) 7 คน มาอยู่ในสนามตอนที่ เอ็มบัปเป้ ยิงประตูได้" มาร์ซิเนียค กล่าวพร้อมโชว์รูปกับนักข่าว

โดยก่อนหน้านี้ ทาง IFAB (International Football Association Board) ซึ่งเป็นคนเขียนกติกาขึ้นมา ได้ชี้แจงผ่านทาง The Athletic ว่าลูกดังกล่าวไม่มีปัญหาอะไร เพราะสองตัวสำรองที่เข้ามาในสนามนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องหรือรบกวนการเล่น

