ผู้พิชิตติกิตาก้า! ญี่ปุ่นทำสถิติใหม่ครองบอลน้อยสุดแล้วชนะ

ทีมชาติ ญี่ปุ่น เอาชนะ ทีมชาติ สเปน 2-1 ด้วยการครองบอลเพียง 17.7 เปอร์เซ็นต์ เป็นสถิติใหม่ที่น้อยที่สุดในฟุตบอลโลกของทีมที่เป็นฝ่ายชนะ

ญี่ปุ่น พลิกสถานการณ์จากการตกเป็นฝ่ายตามหลังอีกครั้ง หลังจากโดน อัลบาโร โมราต้า โขกประตูขึ้นนำไปก่อนในครึ่งแรก ก่อนที่ต้นครึ่งหลังจะมาได้คืนสองประตูรวดจาก ริตสึ โดอัน และ อาโอะ ทานากะ ก่อนยันสกอร์ไว้ได้ และเข้ารอบน็อคเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่ม

ในเกมดังกล่าว ทัพกระทิงดุของ หลุยส์ เอ็นริเก้ มาในแบบฉบับติกิตาก้าครองบอล รับส่งบอลกันอย่างเหนียวแน่นตามสไตล์ของพวกเขา แต่สุดท้ายมาโดนแผนอันยอดเยี่ยมของญี่ปุ่นพิชิตไปได้ พร้อมสร้างสถิติใหม่เรื่องเปอร์เซ็นต์ครองบอลของทีมชนะนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติมา

ทั้งน้ี ญี่ปุ่น ในฐานะแชมป์กลุ่ม E จะไขว้สายไปพบกับ โครเอเชีย รองแชมป์กลุ่ม F ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย

