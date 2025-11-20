ผู้ตัดสินเป่าถูกต้อง! คณะวินัยฯ ชี้ขาดจุดโทษ ประจวบ - ลำพูน ฟาวล์จริง

คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท เผยผลการตัดสินจังหวะจุดโทษเกมไทยลีก คู่ระหว่าง พีที ประจวบ เอฟซี พบ ลำพูน วอริเออร์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
เหตุการณ์ดังกล่าว มีการฟาวล์เกิดขึ้นในเขตโทษของ ลำพูน ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ เมื่อ หม่อง หม่อง ลวิน ปะทะกับ พันธมิตร ประพันธ์ ของ พีที ประจวบ ก่อนที่ วรินทร สัสดี ผู้ตัดสินที่ 1 จะเป่าให้ ‘ต่อพิฆาต’ ได้ฟาวล์กลายเป็นจุดโทษที่ทำให้ ลำพูน ต้องพลาด 3 คะแนน ส่งผลให้ ‘ราชันโคขาว’ ร้องเรียนการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน และ ผู้ตัดสิน VAR
อย่างไรก็ตามล่าสุด คณะวินัยฯ ได้มีการพิจารณาจากคลิปวิดีโอต่างๆ ประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่า หม่อง หม่อง ลวิน แนวรุก ลำพูน มีการใช้เข่าที่สกัดเข้าบริเวณขาหลังของผู้เล่นประจวบ เอฟซี และมีการสัมผัสบริเวณส้นเท้าของผู้เล่นประจวบ
จากนั้น ผู้ตัดสินมีการตรวจสอบภาพ VAR พบว่า เข่าและขาของ หม่อง หม่อง ลวิน กระแทกใส่บริเวณส้นเท้าของผู้เล่นประจวบ แม้จะไม่ใช่การสกัดที่รุนแรง แต่ผู้ตัดสินมองว่า มีผลต่อผู้เล่นฝ่ายรุก เข้าข่ายฟาวล์ในลักษณะ CARELESS (ขาดความระมัดระวัง) ดังนั้นจึงพิจารณาว่า ผู้ตัดสินและผู้ตัดสิน VAR ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง