ผู้สยบหงส์! ซาร์ ขึ้นแท่นการ์ดถูกค้นหามากสุดฟีฟ่าออนไลน์ 4

ปีกเซเนกัลผู้ปราบหงส์แดงเป็นที่นิยมค้นหามากสุดในตลาดนักเตะเกมฟุตบอลออนไลน์ชื่อดัง

อิสไมลา ซาร์ ปีกดาวรุ่งตัวจี๊ดของวัตฟอร์ดกลายเป็นนักเตะที่ถูกค้นหาเพื่อซื้อตัวมากที่สุดในเกมฟีฟ่า ออนไลน์ 4

ดาวโรจน์วัย 22 ปีโชว์ฟอร์มสุดเฉิดฉายยิง 2 ประตูและแอสซิสต์ 1 ลูก พา เดอะ ออร์เน็ตส์ เปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลจ่าฝูงถึง 3-0 ส่งผลให้ทีมหงส์แดงพ่ายแพ้เป็นเกมแรกในฤดูกาลนี้

ล่าสุดชื่อของ ซาร์ ฟีเวอร์ขึ้นในเกมฟุตบอลออนไลน์ชื่อดังค่าย EA หลังการ์ดนักเตะคลาส New Generetion ของ 'ซาร์' ถูกค้นหามากที่สุดเป็นอันดับ 1 แซงหน้าหน้าการ์ดคลาส ICONS 'ซีเนดิน ซีดาน' นอกจากนั้นการ์ดของอดีตแข้งแรนส์ในคลาส Ones to Watch ยังขึ้นมาอยู่ในอันดับ 3 จาก 8 อันดับนักเตะที่ถูกค้นหามากที่สุดในเกมด้วย

ทีมเพิ่มเติม

ท็อป 8 นักเตะที่ถูกค้นหามากที่สุดฟีฟ่า ออนไลน์ 4 (1 มีนาคม 2020)

1. อิสไมลา ซาร์ คลาส New Generetion

2. ซีเนดิน ซีดาน คลาส ICONS

3. อิสไมลา ซาร์ คลาส Ones to Watch

4. โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ คลาส 20 TOTY Nominated

5. คริสเตียโน โรนัลโด้ คลาส 19 TOTY Nominated

6. ลิโอเนล เมสซี คลาส 20 TOTY Nominated

อ่านบทความต่อด้านล่าง

7. เวอร์กิล ฟาน ไดค์ คลาส 20 TOTY Nominated

8. โลร็องต์ บล็องก์ คลาส Heroes of the Team