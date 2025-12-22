ผลลัพธ์ไม่เป็นใจ! 'อโมริม'ตัดพ้อ แมนฯยูฯ เล่นดีกว่าแต่แพ้ วิลลา

รูเบน อโมริม เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยอมรับไม่พอใจที่ทีมบุกแพ้ แอสตัน วิลลา เพราะมองว่าทีมของเขาเล่นได้ดีกว่าแต่เป็นฝ่ายโชคร้าย
ปีศาจแดง บุกพ่าย สิงห์ผงาด 1-2 ในศึกพรีเมียร์ลีกค่ำคืนที่ผ่านมา ซึ่งกุนซือชาวโปรตุเกสชี้ว่าเป็นเกมที่น่าผิดหวัง เพราะทีมของเขาเป็นฝ่ายโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าเจ้าถิ่นชัดเจน
“ผมคิดว่าเราคือทีมที่ดีกว่าในวันนี้ เราโชคร้ายมาก แม้จะเสียบรูโนไป แต่ในช่วงที่ไม่มีเขา เราก็ยังเล่นได้ดีกว่า” อโมริม กล่าวกับ Sky Sports
“เราคุมจังหวะโต้กลับของพวกเขาได้ดี และทำงานกันได้ยอดเยี่ยม เพียงแต่นี่คือเกมที่ไม่มีใครจดจำฟอร์มการเล่น เพราะสิ่งที่ถูกพูดถึงคือผลการแข่งขัน”
“เรารู้ดีว่า แอสตัน วิลลา ขึ้นเกมโดยใช้ผู้เล่นทุกคน และเราจำเป็นต้องสร้างความได้เปรียบในสถานการณ์นั้น เราฝึกซ้อมแบบนั้นมาตลอด เราลองใช้ตัวเลือกต่างๆ เราสามารถใช้ผู้เล่นตัวจริงที่แตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับเกม ดังนั้นเราจึงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ”
“อีกครั้ง ผมคิดว่าเราสมควรได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้ในวันนี้ แต่ทีมที่ดีกว่ากลับไม่ชนะ”