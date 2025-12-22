Ruben AmorimGetty
สันติภพ เหลืองอ่อน

ผลลัพธ์ไม่เป็นใจ! 'อโมริม'ตัดพ้อ แมนฯยูฯ เล่นดีกว่าแต่แพ้ วิลลา

รูเบน อโมริม เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยอมรับไม่พอใจที่ทีมบุกแพ้ แอสตัน วิลลา เพราะมองว่าทีมของเขาเล่นได้ดีกว่าแต่เป็นฝ่ายโชคร้าย

ปีศาจแดง บุกพ่าย สิงห์ผงาด 1-2 ในศึกพรีเมียร์ลีกค่ำคืนที่ผ่านมา ซึ่งกุนซือชาวโปรตุเกสชี้ว่าเป็นเกมที่น่าผิดหวัง เพราะทีมของเขาเป็นฝ่ายโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าเจ้าถิ่นชัดเจน

ผมคิดว่าเราคือทีมที่ดีกว่าในวันนี้ เราโชคร้ายมาก แม้จะเสียบรูโนไป แต่ในช่วงที่ไม่มีเขา เราก็ยังเล่นได้ดีกว่า” อโมริม กล่าวกับ Sky Sports

เราคุมจังหวะโต้กลับของพวกเขาได้ดี และทำงานกันได้ยอดเยี่ยม เพียงแต่นี่คือเกมที่ไม่มีใครจดจำฟอร์มการเล่น เพราะสิ่งที่ถูกพูดถึงคือผลการแข่งขัน

เรารู้ดีว่า แอสตัน วิลลา ขึ้นเกมโดยใช้ผู้เล่นทุกคน และเราจำเป็นต้องสร้างความได้เปรียบในสถานการณ์นั้น เราฝึกซ้อมแบบนั้นมาตลอด เราลองใช้ตัวเลือกต่างๆ เราสามารถใช้ผู้เล่นตัวจริงที่แตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับเกม ดังนั้นเราจึงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ”

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

“อีกครั้ง ผมคิดว่าเราสมควรได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้ในวันนี้ แต่ทีมที่ดีกว่ากลับไม่ชนะ

