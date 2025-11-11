ผลงานชัดเจน! รูนีย์ยกซันเดอร์แลนด์ซื้อ 'ชาก้า' คือดีลยอดเยี่ยมของฤดูกาล

เวย์น รูนีย์ อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษ ยกให้การซื้อ กรานิต ชาก้า มาร่วมทีมของ ซันเดอร์แลนด์ เป็น “ดีลยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาล” ของพรีเมียร์ลีก แม้ตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาจะมีนักเตะชื่อดังย้ายทีมหลายราย
ทีมแมวดำคว้าตัวอดีตกัปตัน อาร์เซนอล มาจาก ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น ด้วยค่าตัวเพียง 17 ล้านปอนด์ หลังเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีก และ ชาก้า ก็ตอบแทนความไว้วางใจด้วยฟอร์มสุดโดดเด่น ช่วยให้ทีมรั้งอันดับ 4 ของตาราง หลังผ่านไป 11 นัด เก็บได้ 19 คะแนน ซึ่ง รูนีย์ มองว่านี่คือการเซ็นสัญญาที่ยกระดับทีมได้อย่างชัดเจน
“กรานิต ชาก้า ยอดเยี่ยมมาก เขาอาจไม่ใช่นักเตะที่เร็วที่สุด แต่มีประสบการณ์สูงและรู้วิธีควบคุมจังหวะเกมได้ดีมาก” รูนีย์ กล่าว
“ตอนที่เขามีปัญหากับแฟนบอล อาร์เซนอล แล้วกลับมาลงเล่นและเป็นกัปตันได้อีกครั้ง นั่นแสดงให้เห็นถึงแคแรคเตอร์อันแข็งแกร่งของเขา”
“หลายคนสงสัยว่าเขาจะกลับมาทำผลงานในพรีเมียร์ลีกได้ไหม โดยเฉพาะกับทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมา แต่เขากลับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม ผมว่าชาก้านี่แหละคือดีลแห่งฤดูกาล”
“การย้ายมาอยู่กับ ซันเดอร์แลนด์ เป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญ ทุกคนมองว่าพวกเขาอาจตกชั้น แต่ชาก้าเลือกจะสู้ และตอนนี้เขาก็กลายเป็นหัวใจของทีม”
“แฟนบอลรักเขา เพราะความทุ่มเทและแรงขับในสนาม รวมถึงอิทธิพลที่มีต่อเพื่อนร่วมทีม โดยเฉพาะนักเตะดาวรุ่ง”
“ผมต้องยอมรับว่าไม่คิดว่าเขาจะมีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ ซันเดอร์แลนด์มีทีมที่อายุน้อยมาก ดังนั้นชาก้าจึงกลายเป็นเหมือนพ่อคนหนึ่งในทีม และเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้กับโค้ชและนักเตะรอบข้าง”
“เขาน่าจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของซัมเมอร์นี้จริงๆ”