ผมไม่สมควรติดทีม! แซงต์-แม็กซิแม็ง สยบข่าวลือเล่นบอลโลก 2026 กับ เฮติ

อัลลัน แซงต์-แม็กซิแม็ง อดีตแข้งดังของ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ออกมาสยบข่าวลือ หลังมีข่าวว่าอาจถูกเชิญจากทีมชาติเฮติให้ติดทีมไปลุยศึกฟุตบอลโลก 2026
เพจดัง Play with FUN, be FUN ลงข่าวที่ว่า แซงต์-แม็กซิแม็ง ซึ่งปัจจุบันย้ายไปเล่นในประเทศเม็คซิโกกับ คลับ อเมริกา นั้นออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาไม่สามารถติดทีมชาติเฮติได้ แม้จะมีข่าวลือว่าคุณพ่อของ แซงต์-แม็กซิแม็ง จะมีเชื้อสายเฮติก็ตาม
จอมเทคนิควัย 28 ปีเคยติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนหลายสุด แต่ไม่เคยเล่นให้ทีมชาติชุดใหญ่ จนทำให้มีข่าวว่า เฮติ ตั้งใจจะดึงตัว แซงต์-แม็กซิแม็ง ไปเล่นในฟุตบอลโลก 2026 หลังพวกเขาเข้ารอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในรอบ 52 ปีหรือนับตั้งแต่ปี 1974 เลยทีเดียว
"ผมขอแสดงความยินดีกับชาวเฮติทุกคน นี่จะเป็นการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์ของทุกคน นี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญ และผมรู้สึกยินดีกับ เฮติ จากใจจริง"
"แม้จะมีข่าวลือว่าผมจะถูกชวนไปร่วมทีมชาจิเฮติ แต่ผมขอยืนยันว่าผมไม่มีแผนการหรือไม่มีใครติดต่อผมให้ไปเล่นให้ทีมชาติเฮติเลย"
"ผมไม่สามารถไปร่วมทีมชาติของพวกเขาได้ในตอนนี้ เพราะผมขอให้ความเคารพกับผู้เล่นคนอื่นที่ร่วมต่อสู้กันมาในรอบคัดเลือกจนได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้าย”
“มันคือความสำเร็จของพวกเขาและชาวเฮติทุกคน ซึ่งมันไม่ใช่ของผม และผมขอให้พวกเขาโชคดีในฟุตบอลโลก 2026 นี้"
โดยก่อนหน้านี้ แซงต์-แม็กซิแม็ง โด่งดังที่สุดสมัยที่ค้าแข้งในอังกฤษกับทัพ ‘สาลิกาดง’ ระหว่างปี 2019 ถึง 2023 โดย ดาวเตะเลือดฝรั่งเศส ลงเล่นไป 124 นัดในทุกรายการ พร้อมยิงไป 13 ประตูและจ่าย 21 แอสซิสต์ให้ นิวคาสเซิล หลังจากนั้น ริมเส้นชาวน้ำหอม ย้ายออกจากอังกฤษและพเนจรย้ายไปเล่นใน ซาอุดิอาระเบีย และ ตุรกี ก่อนโยกมาเล่นในแดน ‘จังโก้’ อย่างปัจจุบัน
