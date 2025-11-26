ผมผิดเอง! 'เป๊ป'รับปรับทีมมากไปจนแพ้ เลเวอร์คูเซน คาบ้าน

เป๊ป กวาร์ดิโอลา เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยอมรับตามตรงว่าการตัดสินใจเปลี่ยนนักเตะตัวจริงถึง 10 คน ส่งผลให้ทีมแพ้ ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน 0-2 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ค่ำคืนที่ผ่านมา
หลังพ่ายต่อ นิวคาสเซิล ในพรีเมียร์ลีก กุนซือชาวสเปนตัดสินใจโรเตชั่นถึง 10 ตำแหน่ง โดยมีเพียง นิโก กอนซาเลซ ที่ได้ออกสตาร์ตต่อเนื่อง ขณะที่ซูเปอร์สตาร์อย่าง เออร์ลิง ฮาลันด์, เจเรมี โดกู, ฟิล โฟเดน, จานลุยจิ ดอนนารุมมา และ รูเบน ดิอาส ต้องนั่งสำรอง
หลังจบเกม กวาร์ดิโอลายอมรับแบบไม่อ้อมค้อมกับ TNT Sports ว่า เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเขาเอง
“ผมเข้าใจคำถามนะ… และผมต้องยอมรับเลยว่ามันเยอะเกินไปจริงๆ ถ้าเราชนะ ทุกอย่างคงไม่เป็นปัญหา แต่ดูจากผลลัพธ์แล้ว… ใช่ คุณพูดถูก มันอาจมากเกินไป”
“มันไม่ใช่ผลงานที่เราคิดไว้… ผมรับผิดชอบเต็มๆ นักเตะที่ลงสนามเก่งกันทุกคน แต่เราขาดบางอย่างที่จำเป็นที่สุดในระดับสูงสุด”
สถานการณ์ของ แมนฯซิตี้ ยังไม่ถึงขั้นเลวร้าย พวกเขารั้งอันดับ 6 ในรอบลีกเฟส UCL แต่มีโอกาสหลุดจากท็อป 8 หลังจบเกมในคืนวันพุธนี้