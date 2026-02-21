ผมก็แชมป์ลีกนะ! ชล็อตโต้รูนีย์ด้อยค่าไม่มีออร่าเป็นกุนซือลิเวอร์พูล

อาร์เนอ ชล็อต กุนซือ ลิเวอร์พูล ตอบประเด็นที่ เวย์น รูนีย์ วิจารณ์ว่าตัวเขาไม่มีออร่าพอจะเป็นกุนซือลิเวอร์พูล เมื่อเทียบกับ เยอร์เก้น คล็อปป์
เฮดโค้ชชาวดัตช์เข้ามารับช่วงต่อจาก คล็อปป์ และสามารถพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้ในฤดูกาลแรกในอังกฤษ ทว่าผลงานในฤดูกาลนี้ดร็อปลงไปอย่างชัดเจน ปัจจุบันมี 42 คะแนนจาก 26 นัด รั้งอันดับ 6 ของตาราง
ด้วยรูปแบบ ฟอร์ม และผลงาน ทำให้เขาตกเป็นเป้าวิจารณ์ของแฟนบอล ซึ่ง รูนีย์ เองก็มองว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่ของทีมหงส์แดง ยิ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับกุนซือคนเก่า
“ผมไม่คิดว่า สำหรับลิเวอร์พูลแล้ว เขามีออร่ามากขนาดนั้น บางทีอาจเป็นเพราะลิเวอร์พูลเพิ่งผ่านช่วงเวลาที่มี เยอร์เก้น เป็นกุนซือ มันเลยยากสำหรับใครก็ตามที่มารับช่วงต่อ แต่ผมไม่คิดว่าเขามีออร่ามากขนาดนั้น”
อย่างไรก็ตาม ชล็อต มองว่าตัวเขาก็มีดีพอ และผ่านการคว้าแชมป์ลีกแบบ คล็อปป์ มาแล้ว ซึ่งออร่าสามารถสร้างขึ้นได้จากการเดินหน้าคว้าชัยชนะ
“การนำบุคคลมาเปรียบเทียบเป็นสิ่งที่ทุกคนมีสิทธิ์ทำแบบนั้น แต่มันยุติธรรมแล้วเหรอที่จะนำคนสองคนมาเปรียบเทียบกัน?
“เราทุกคนมีความแตกต่าง มีเพียงสิ่งเดียวที่เราเหมือนกัน เยอร์เก้น กับ ผม นั่นคือเราทั้งคู่คว้าแชมป์ลีก และมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเลยใช่ไหมล่ะ?
“ผมคิดว่ายิ่งกุนซือคว้าชัยชนะ เขาก็จะยิ่งมีออร่ามากขึ้นเท่านั้น นั่นคือความจริงในภาพรวม ผมไม่รู้ว่าพวกคุณเห็นด้วยกับ รูนีย์ หรือเปล่า มันก็เป็นความเห็น แต่โดยภาพรวม ผู้คนอาจบอกว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วผมมีออร่ามากกว่าฤดูกาลนี้
“แต่บางทีอาจมีเพียงเขาคนเดียวที่มีความเห็นแบบนั้น ผมไม่รู้หรอก คุณบอกผมสิ มันเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินอะไรแบบนี้ แต่ผมคิดว่ามันยุติธรรมที่จะบอกว่า เยอร์เก้น มีออร่า อย่างแน่นอน
“ผมสามารถพูดถึงเขา ไม่ใช่ตัวผมเอง แต่เขามีสิ่งนั้นแน่นอน แต่กุนซือที่คว้าชัยชนะก็มีออร่าได้เช่นกัน”