ผนึกอังกฤษ! ยูฟ่าแถลงบอยคอตโซเชียลสุดสัปดาห์นี้

สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) ประกาศงดใช้โซเชียลมีเดียในระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2021 ตามรอยองค์กรฟุตบอลทั้งหมดในประเทศอังกฤษ

การกระทำดังกล่าวจะทำให้สื่อทางเครือข่ายสังคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ค, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม รวมถึงช่องทางอื่นๆ ในโลกออนไลน์ของยูฟ่า หยุดเคลื่อนไหวทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว

มาตรการนี้เป็นความคิดริเริ่มขององค์กรฟุตบอลทั้งหมดในประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น สมาคมฟุตบอล ฝ่ายจัดการแข่งขัน รวมถึงสโมสรต่าง ๆ ทั้งในพรีเมียร์ลีกและลีกรองอื่น ๆ รวมถึงสโมสรฟุตบอลหญิง เพื่อต่อต้านพฤติกรรมการเหยียดเชื้อชาติ, เลือกปฏิบัติโดยมิชอบ รวมถึงดูหมิ่นเหยียดหยามในโลกออนไลน์ ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลในวงการฟุตบอลอย่างต่อเนื่องในระยะหลัง ก่อนที่ยูฟ่าจะเข้ามาสานต่อเจตนารมณ์ไปด้วยกัน

UEFA will join a coalition of English footballing stakeholders by staying silent across its social media platforms this weekend.



The aim of the boycott is to show solidarity in the fight against online abuse. It will run from 16:00 CEST on Friday to 23:59 CEST on Monday.