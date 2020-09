ผนึกมาตุยดี้! หุ้นส่วนไมอามีโพสต์ภาพต้อนรับ'อิกวาอิน'

ฮอร์เก้ มาส หุ้นส่วนเจ้าของทีมอินเตอร์ ไมอามี เอฟซี ในศึกเมเจอร์ลีก โพสต์ภาพต้อนรับว่าที่กองหน้าคนใหม่อย่าง กอนซาโล อิกวาิน ที่เดินทางมาถึงสนามบินในไมอามีแล้ว

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า เอล ปิปิต้า ตกลงยกเลิกสัญญากับยูเวนตุสแล้ว หลังไม่อยู่ในแผนการทำทีมของ อันเดรีย ปิร์โล กุนซือคนใหม่ และกำลังจะย้ายไปร่วมทีมของ เดวิด เบ็คแฮม ในลีกสหรัฐฯ

ล่าสุดเป็นที่แน่นอนแล้วว่า หัวหอกอาร์เจนไตน์จะย้ายมาสวมชุดของ อินเตอร์ ไมอามี เอฟซี หลังหนึ่งในหุ้นส่วนของทีมโพสต์ภาพยืนยันด้วยตัวเอง

"ต้อนรับ กอนซาโล อิกวาอิน อย่างอบอุ่น กองหน้าระดับโลกและนักเตะแชมเปี้ยน" มาส โพสต์ภาพ พร้อมแคปชันผ่านทวิตเตอร์

นั่นเท่ากับ อิกวาอินจะได้ประสานงานกับ แบลส มาตุยดี้ อดีตเพื่อนร่วมทีมเจ้าม้าลายอีกครั้ง หลังดาวเตะเฟร้นช์แมนย้ายมาก่อนหน้านี้แล้ว

A warm welcome to Gonzalo Higuain, a world class striker and champion.

⁦@G_Higuain⁩ pic.twitter.com/29wT86aA2J