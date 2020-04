ผิดร้ายแรง! กว่างโจวตะเพิดแข้งปลอมทะเบียนรถ

กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ ตะเพิด หยู ฮั่นเชา ปีกจอมเก๋าออกจากทีมเรียบร้อยแล้ว ฐานฝ่าฝืนกฎหมายปลอมแปลงทะเบียนรถยนต์

ตัวรุกทีมชาติจีนถูกบันทึกภาพได้ขณะทำการปลอมแปลงทะเบียนรถเมอร์ซิเดสเบนซ์ของตัวเอง เมื่อเขานำสีมาทาทับตัวอักษร E ให้กลายเป็นตัว F เพื่อให้เขาสามารถใช้ถนนได้ ตามนโยบายสลับกันวิ่งตามตัวอักษรบนทะเบียนรถของจีน

หยู ฮั่นเชา ถูกตำรวจแจ้งข้อหาทันทีที่คลิปวีดีโอดังกล่าวถูกโพสต์ผ่าน 'เว่ยป๋อ' เครือข่ายสังคมออนไลน์ของจีน นั่นทำให้เขาต้องถูกคุมตัว 15 วัน, ปรับเงิน 5,000 หยวน และหักคะแนนจากใบขับขี่ 12 คะแนน

ล่าสุด กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ ยืนยันแล้วว่า พวกเขายกเลิกสัญญากับ หยู ฮั่นเชา แล้ว เพราะนักเตะทำผิดกฎของสโมสรอย่างร้ายแรง

ทั้งนี้ หยู ฮั่นเชา ย้ายมาเล่นกับ กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ ตั้งแต่ปี 2014 ทำไป 30 ประตู จาก 177 เกม และช่วยทีมคว้าแชมป์ลีก 5 สมัย

China international and Guangzhou Evergrande winger #YuHanchao was seen tampering his car license plate on Tuesday. Guangzhou traffic police said they are pursuing the case. pic.twitter.com/kjLiMbTnMf