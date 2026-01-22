ปืน-หงส์พร้อมรับ! ลือ นิวคาสเซิล อาจปล่อย กอร์ดอน หน้าร้อนนี้

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พร้อมเปิดรับทุกข้อเสนอสำหรับ แอนโทนี่ กอร์ดอน ดาวเตะทีมชาติอังกฤษในช่วงซัมเมอร์นี้ ตามรายงานข่าวจากเพจบอลดัง Play with FUN, be FUN
เพจออนไลน์อย่าง Play with FUN, be FUN เปิดเผยข่าวลือที่ว่าทัพ ‘สาลิกาดง’ พร้อมรับฟังข้อเสนอสำหรับ กอร์ดอน โดย แข้งวัย 24 ปี พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีมูลค่าสูงที่สุดของสโมสร นับตั้งแต่ย้ายมาจากเอฟเวอร์ตันเมื่อเดือนมกราคม 2023
โดย นิวคาสเซิล หวังว่าจะได้เงินราว ๆ 80 ล้านปอนด์จากการปล่อย กอร์ดอน ออกจากทีม พร้อมนำเงินดังกล่าวไปช่วยสนับสนุนแผนการเสริมทัพและการบริหารด้านการเงินในภาพรวมของทีมให้มากขึ้น
ซึ่งก่อนหน้านี้ ปีกชาวอังกฤษ เคยตกเป็นข่าวอย่างหนักกับ ลิเวอร์พูล เมื่อปีที่แล้ว เช่นเดียวกับ อาร์เซน่อล ที่เคยต้องการเซ็นสัญญากับ กอร์ดอน ในช่วงก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตาม ข่าวลือทั้งหมดยังไม่ได้รับการยืนยัน และด้วยสถานะสัญญาที่ยังผูกพันอยู่กับสโมสร นิวคาสเซิล จึงยังคงเป็นฝ่ายกุมความได้เปรียบ และไม่ได้อยู่ภายใต้แรงกดดันที่จะต้องปล่อยตัวนักเตะออกไป โดยผู้บริหารของสโมสรคาดว่าจะพิจารณาทุกข้อเสนอที่เข้ามาอย่างรอบคอบในช่วงปิดฤดูกาล
