ปิดฉากซูเปอร์ลีก! มาดริดบรรลุข้อตกลงยูฟ่ายุติข้อพิพาท

เรอัล มาดริด บรรลุข้อตกลงกับสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) ยุติการต่อสู้ทางกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าโปรเจ็คต์ระดับบิ๊กอย่าง ยูโรเปี้ยน ซูเปอร์ ลีก จบลงแล้ว
ย้อนกลับไปในปี 2021 มีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นเมื่อยักษ์ใหญ่ 12 สโมสรในยุโรป ได้แก่ ยูเวนตุส, อินเตอร์ มิลาน, เอซี มิลาน, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, แมนเชสเตอร์ ซิตี้, เชลซี, ลิเวอร์พูล, ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์, อาร์เซนอล, เรอัล มาดริด, บาร์เซโลนา และ แอตเลติโก้ มาดริด ร่วมมือจัดตั้งโปรเจ็คต์ที่จะมาแข่งขันกับรายการของยูฟ่า
ทว่าโดนกระแสต่อต้านจากแฟนบอลท้องถิ่นอย่างหนัก จนทำให้ส่วนใหญ่ทยอยกันถอนตัวในเวลาต่อมา เหลือเพียงสามทีมสุดท้ายอย่าง ยูเวนตุส, บาร์เซโลนา และ มาดริด ก่อนที่ ม้าลาย และ อาซูลกรานา จะทยอยถอนไปในที่สุด
โดยก่อนหน้านี้ มาดริด ร่วมกับ A22 Sports Management ออแกไนซ์ ได้ร่วมกันฟ้องร้องค่าเสียหายจาก ยูฟ่า เป็นเงินถึง 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการขัดขวางไม่ให้ซูเปอร์ลีกเกิดขึ้น
ก่อนที่ล่าสุด ฟลอเรนติโน เปเรซ ประธานสโมสรเรอัล มาดริด จะทำข้อตกลง ยูฟ่า เพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุด โดยยึดผลประโยชน์ของวงการฟุตบอลเป็นหลัก และยุติการฟ้องร้องค่าเสียหายกันไป และเป็นการปิดฉาก ยูโรเปี้ยน ซูเปอร์ลีก ไปโดยปริยาย