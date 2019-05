ป๋าเลี้ยงเอง! แลมพาร์ดควักเงินแสนฉลองดาร์บี้เข้าชิงเพลย์ออฟ

แฟรงก์ แลมพาร์ด กุนซือคนหนุ่มของ ดาร์บี้ เคาท์ตี้ โชว์ความใจปล้ำควักเงินส่วนตัวพาทีมฉลองที่สามารถพลิกเข้าเข้าชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนชิพ เพลย์ออฟ ได้สำเร็จ

ทัพแกะเขาเหล็ก พลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะลีดส์ ยูไนเต็ดไปได้ 4-2 รวมผลสองนัดผ่านเข้ารอบไปได้ด้วยสกอร์รวม 4-3 แบบสุดระทึก โดยจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับแอสตัน วิลลา เพื่อโควต้าสุดท้ายในการเลื่อนชั้นไปเล่นพรีเมียร์ลีก

โดยมีรายงานว่า หลังเกมที่ทีมเอาชนะทัพยูงทอง แลมพารด์และลูกทีมได้ไปเลี้ยงฉลองที่ร้าน King's Head ใน ดัฟฟิลด์ ซึ่งอดีตมิดฟิลด์เชลซีเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงิน 2,802 ปอนด์ (ราว 113,460 บาท) เลยทีเดียว

Frank Lampard’s Bar Bill last night after beating Leeds to claim a place in The Championship Play off final👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/e0QhDtz7S3