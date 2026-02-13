ปั่นป่วนตลอด! 'อาร์เตต้า'ชี้ อาร์เซนอล มีปัญหารับมือลูกเซ็ตพีซ เบรนท์ฟอร์ด

มิเกล อาร์เตต้า เฮดโค้ช อาร์เซนอล ยอมรับว่าทีมของเขาเจอปัญหาหนักในการรับมือลูกเซ็ตพีซของ เบรนท์ฟอร์ด ในเกมที่บุกเสมอ 1-1 ในศึกพรีเมียร์ลีกค่ำคืนที่ผ่านมา
ไอ้ปืนใหญ่ ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากลูกโหม่งของ โนนี มาดูเอเก้ แต่เจ้าถิ่นตีเสมอได้ในอีก 10 นาทีต่อมา จาก คีน ลูอิส-พ็อตเตอร์ ที่ต่อเนื่องมาจากจังหวะทุ่มไกล ซึ่งกุนซือชาวสเปนยอมรับว่าทีมขอวเขาปั่นป่วนทุกครั้งเมื่อเจอลูกเซ็ตพีซของ เบรนท์ฟอร์ด
“ถ้าคุณอยากชนะที่นี่ คุณต้องเฉียบคมทั้งสองกรอบเขตโทษ แต่วันนี้เราขาดสิ่งนั้น" อาร์เตต้า กล่าว
"พวกเขาทำได้ยอดเยี่ยมในสิ่งที่ถนัด ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในจังหวะลูกตั้งเตะนั้นรับมือยากมาก”
"เมื่อคุณเริ่มเสียลูกฟรีคิก 1-2 ครั้ง บอลก็จะเข้าไปในพื้นที่ว่างและนำไปสู่ลูกทุ่มได้ ซึ่งนั่นจะเป็นฝันร้าย พวกเขาสามารถทุ่มบอลได้จากทุกที่ในสนาม คุณตกอยู่ในเกมแบบนั้นและมันยากมากที่จะป้องกัน"
เมื่อถูกถามถึงช่องว่างคะแนนที่เริ่มถูก แมนฯซิตี้ ไล่จี้ อาร์เตต้า ตอบว่า “เราจะเตรียมทีมเพื่อชนะทุกนัด โฟกัสกับสิ่งที่เราทำได้และยกระดับทีมให้ดีขึ้น การลุ้นแชมป์จะเป็นแบบนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ไม่ว่าเราจะเตะก่อนหรือหลังซิตี้ก็ตาม”