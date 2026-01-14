ปั่นกันไปเรื่อย! 'เบลลิงแฮม'เดือดจวกสื่อหลังถูกโยงเลื่อยเก้าอี้ อลอนโซ

จู๊ด เบลลิงแฮม กองกลาง เรอัล มาดริด ออกโรงตอบโต้กระแสข่าว หลังถูกสื่อบางสำนักอ้างว่าเขามีปัญหาความสัมพันธ์กับ ชาบี อลอนโซ
ราชันชุดขาว แยกทางกับกุนซือชาวสเปนหลังพ่าย บาร์เซโลนา ในนัดชิงชนะเลิศสแปนิช ซูเปอร์ คัพ ที่เมืองเจดดาห์ โดยหลังการอำลาสื่อบางสำนักในยุโรปรายงานว่า อลอนโซ มีความสัมพันธ์ตึงเครียดกับแข้งตัวหลักของทีม ซึ่งมีชื่อของมิดฟิลด์ชาวอังกฤษเป็นหนึ่งในนั้นด้วย ทำเอาเจ้าตัวต้องออกมาตอบโต้ทันที
“ที่ผ่านมา ผมปล่อยผ่านเรื่องพวกนี้มากเกินไป โดยหวังว่าความจริงจะปรากฏออกมาในเวลาที่เหมาะสม" เบลลิงแฮม กล่าว
"แต่บอกตรงๆนะ นี่มันไร้สาระสิ้นดี ผมรู้สึกสงสารคนที่เชื่อทุกคำของพวกตัวตลกและแหล่งข่าวของพวกเขา"
"อย่าเชื่อทุกอย่างที่อ่าน บางครั้งพวกนี้ควรถูกตรวจสอบบ้าง จากการปล่อยข้อมูลเท็จเพื่อยอดคลิกและดราม่า”