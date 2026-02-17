ปัดทุกข้อเสนอ! เอเยนต์เผย เชลซี-แมนฯยูฯ แอบทาบ คล็อปป์ หลังลาลิเวอร์พูล

มาร์ค โคซิคเก้ เอเยนต์ของ เยอร์เก้น คล็อปป์ เผยว่าสองทีมยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีกอย่าง เชลซี และ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เคยพยายามทาบทามอดีตเฮดโค้ช ลิเวอร์พูล ไปกุมบังเหียน
กุนซือชาวเยอรมันพา หงส์แดง ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ตลอด 9 ปีที่คุมทัพ พาทีมคว้าแชมป์รวม 8 รายการ รวมถึงยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2019 และพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลถัดมา ก่อนประกาศอำลาลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาล 2023/24
โดย คล็อปป์ เคยประกาศชัดเจนหลังอำลา ลิเวอร์พูล ว่าจะไม่คุมทีมอื่นในอังกฤษ แต่ โคซิคเก้ เผยว่าทั้ง สิงห์บลู และ ปีศาจแดง เคยพยายามดึงตัวตำนานกุนซือหงส์แดงไปร่วมทัพ
“แม้แต่ เชลซี และ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ก็สอบถามเข้ามา ทั้งที่ เยอร์เก้น ได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าเขาจะไม่คุมสโมสรอื่นในอังกฤษอีก” โคซิคเก้ กล่าว
“ข้อเสนอเหล่านี้ยังคงเข้ามาเรื่อย ๆ เขามีความสุขอย่างมากกับสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จมา”
หลังวางมือจาก ลิเวอร์พูล กุนซือวัย 58 ปี เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของกลุ่ม Red Bull GmbH ดูแลเครือข่ายสโมสรในเครือ อาทิ ไลป์ซิก และ ซัลซ์บวร์ก ในบทบาทที่ปรึกษา
โคซิคเก้ ยังกล่าวทิ้งท้ายถึงเส้นทางอาชีพของ คล็อปป์ ว่า
“มันยอดเยี่ยมมากที่เขาจะถูกจดจำในฐานะหนึ่งในโค้ชไม่กี่คนที่คุมเพียงสามสโมสร และไม่เคยถูกไล่ออกเลย”