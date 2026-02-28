ปังแน่ในมือคาร์ริค! เฌเรมีหนุนโอนานากลับไปแย่งมือหนึ่งแมนฯ ยูฯ

เฌเรมี อดีตกองกลาง เชลซี เชื่อมั่นว่า อ็องเดร โอนานา นายประตูรุ่นน้องทีมชาติ ยังมีอนาคตกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และควรกลับไปแย่งมือหนึ่งคืนมา
ก่อนหน้านี้มีรายงานจาก The Guardian ระบุว่า นายด่านทีมชาติแคเมอรูน ตั้งเป้ากลับไปชิงฯตำแหน่งมือหนึ่งที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด หลังหมดสัญญายืมตัวกับ แทรบซอนสปอร์ จบฤดูกาลนี้
แม้ เจ้าตัวจะก่อความผิดพลาดและเจอเสียงวิจารณ์ตลอดในช่วงเวลาที่อยู่กับทีมปีศาจแดง แต่ เฌเรมี มองว่าเป็นด้วยเพราะปัญหาหลาย ๆ อย่างในทีม ทว่าการเข้ามาของ ไมเคิล คาร์ริค ทำให้ เฌเรมี มองว่าจะเป็นโอกาสให้รุ่นน้องของเขาแสดงฝีมือที่แท้จริงออกมาได้
"ฟังนะ, ผมรู้จัก อ็องเดร เป็นอย่างดี และช่วงเวลาของเขาที่ยูไนเต็ดมีหลายสิ่งหลายอย่างไม่ถูกต้อง
"มันไม่ใช่แค่เพราะเขา แต่คุณเชื่อผมเถอะ ด้วยการมาของ ไมเคิล คาร์ริค สิ่งต่าง ๆ กำลังดูดีขึ้นสำหรับทุกคน รวมถึงตัวเขาด้วย
"ชัดเจนเลยว่าเขามีทักษะและพรสวรรค์ที่พบหาได้ยาก สิ่งที่เขาควรทำต่อไปคือการกลับไปที่นั่นและต่อสู้เพื่อตำแหน่งของเขา"