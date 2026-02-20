Goal.com
พลังกาญจน์ - ลำพูน
กิตติธัช ศรีสุข

ปวีร์ โดนด้วย! แบน ชัยฤกษ์-นที ไม่แจกแดง พลังกาญจน์ บีบคอ บวร ตาปลา

คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท สั่งแบน ชัยฤกษ์ งามสม 3 สัปดาห์ และ นที ชูสุวรรณ (VAR) โดนแบน 2 สัปดาห์ จากดราม่าไม่แจกใบแดง ปวีร์ ตันฑะเตมีย์ กองหลังพลังกาญจน์ ที่บีบคอ บวร ตาปลา นักเตะ ลำพูน วอริเออร์ ในเกมไทยลีก เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569

เหตุการณ์ เกิดขึ้นในนาทีที่ 35 จากจังหวะทุ่มไกลของฝั่ง พลังกาญจน์ เอฟซี เข้าสู่กรอบเขตโทษของสโมสรลำพูน วอริเออร์ ระหว่างการแย่งชิงบอล ปวีร์ ตันฑะเตมีย์ของ พลังกาญจน์ เอฟซี ได้ใช้มือบีบคอ บวร ตาปลา สโมสรลำพูน วอริเออร์ จนล้มลงกับพื้น ผู้ตัดสินเป่าฟาวล์ แต่ไม่ได้ลงโทษใด ๆ ซึ่งทาง ลำพูน วอริเออร์ มองว่า ผู้ตัดสินถูกบดบังไม่สามารถมองเห็นเหตุการณ์ได้ชัดเจน เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการเล่นนอกเกมเจตนาทำร้ายคู่แข่งขัน ถือเป็นการตัดสินผิดพลาดของ VAR ที่ไม่ได้เรียกผู้ตัดสินมา (On-field review)

ผลพิจารณา

1) ลงโทษนายชัยฤกษ์ งามสม ผู้ตัดสิน ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การแข่งขัน ตามบทลงโทษหมวดที่ 9 ลักษณะโทษข้อ 57 ( 8 ) พักการปฏิบัติหน้าที่ 3 สัปดาห์ เนื่องจาก ปวีร์ ตันฑะเตมีย์ พยายามเข้าแย่งลูกบอลและมีการใช้มือจับ บีบที่ลำคอ เป็นลักษณะการทำผิดเกี่ยวกับการทำร้ายผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ซึ่งจุดสัมผัสบริเวณลูกกระเดือกมีความเปราะบาง การใช้มือบีบ/จับ ที่บริเวณคอที่เกิดขึ้น ถือว่ามีความผิดตามกติกา และต้องลงโทษด้วยใบแดง ฐานประพฤติผิดกติกาอย่างร้ายแรง (Violent Conduct) ผู้ตัดสินเป่าฟาวล์แต่ไม่ได้ให้ใบแดง ถือว่าตัดสินไม่ถูกต้อง

2) ลงโทษนายนที ชูสุวรรณ ผู้ตัดสิ นวีดิทัศน์ (VAR) ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การแข่งขัน ตามบทลงโทษหมวดที่ 9 ลักษณะโทษข้อ 57 ( 8 ) พักการปฏิบัติหน้าที่ 2 สัปดาห์ เนื่องจากกรณีที่เกิดขึ้นมีการกระทำผิดเกี่ยวกับการลงโทษด้วยใบแดง ผู้ตัดสินวีดิทัศน์ (VAR) ต้องเรียกให้ผู้ตัดสินไปตรวจสอบคลิปภาพที่จอมอนิเตอร์ VAR ข้างสนาม แต่ไม่แจ้งเรียกให้ผู้ตัดสินไปตรวจสอบคลิปภาพ VAR ที่จอมอนิเตอร์ที่ข้างสนาม ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามหลัก VAR Protocol 

3) ลงโทษ ปวีร์ ตันฑะเตมีย์ สโมสร พลังกาญจน์ เอฟซี มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 1.19 ประกอบกับ ข้อ 1.1.2 (1) ใบแดง (Violent Conduct) ถูกพักการแข่งขัน 2 นัด และปรับเงิน 20,000 บาท

