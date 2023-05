ปลุกใจ! 'แรมส์เดล'เผยอาร์เตต้าเปิดคลิปแพ้นิวคาสเซิลปีที่แล้วให้ดูก่อนเกม

จอมหนึบไอ้ปืนใหญ่เผยว่ากุนซือชาวสเปนเปิดคลิปพ่ายสาลิกาดงปีที่แล้วให้ดูก่อนเกมบุกล้างแค้น

อารอน แรมส์เดล ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของ อาร์เซนอล เผยว่า มิเกล อาร์เตต้า เปิดคลิปวีดีโอจากสารคดีสโมสรที่แพ้ นิวคาสเซิล ในฤดูกาลก่อนให้ดูก่อนเกมเพื่อเป็นการปลุกใจ

ไอ้ปืนใหญ่ โชว์ฟอร์มดุบุกเอาชนะ สาลิกาดง 2-0 ล้างแค้นจากปีที่แล้ว ที่เคยพ่าย 0-2 จนส่งผลทำให้พลาดตั๋วลุยยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาลก่อน ได้สำเร็จ ซึ่งจอมหนึบทีมชาติอังกฤษเผยว่ากุนซือชาวสเปนใช้คลิปวิดีโอจากสารคดีของสโมสร "All or Nothing" ที่มีบรรยากาศของความผิดหวังจากเกมนัดดังกล่าว มาเปิดให้ชมก่อนเกม

"มันมีทั้งความภูมิใจและโล่งใจที่ชนะเกมนี้ โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงปีที่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กับฟอร์มของเรา เราต้องควบคุมตัวเองให้อยู่ในเกมและรับมือกับเสียงเชียร์" แรมส์เดล กล่าว

"เกมปีที่แล้วไม่ได้ถูกพูดถึงเลย จนกระทั่งการประชุมก่อนเกม ก่อนที่เราจะออกจากโรงแรม ผู้จัดการทีมโชว์คลิปที่เห็นสีหน้าของเรา รวมถึงทีมงานทุกคน ที่กำลังแสดงให้เห็นว่าเจ็บปวดแค่ไหน"

"เรามีความมุ่งมั่นอันแรงกล้าทันทีที่ออกจากโรงแรมว่าวันนี้จะไม่เหมือนเดิม มันน่าจะทำให้เรามีแรงจูงใจเพิ่มขึ้น มันช่วยเราได้จริงๆ"