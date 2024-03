ปลื้มใจบอลไทย! 'พรพรรณ' กัปตันวอลเลย์บอล โผล่เชียร์ช้างศึกเกมเจ๊าเกาหลีใต้

กัปตันชมพู่ มือเซตลูกยางสาวไทย เดินทางไปเชียร์ช้างศึกถึงขอบสนาม เผยสุดดีใจกับหนึ่งคะแนนสำคัญของทีมชาติไทย และบรรยากาศการเชียร์ที่ห่างหายไปนาน

พรพรรณ เกิดปราชญ์ กัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เดินทางไปเชียร์ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ในเกมฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม C นัดที่ 3 เกมที่เสมอกับ เกาหลีใต้ 1-1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567

ช้างศึกของ มาซาทาดะ อิชิอิ โชว์ฟอร์มได้ใจแฟนกีฬาชาวไทยไปเต็ม ๆ หลังพาทีมบุกไปเสมอเกาหลีใต้ด้วยสกอร์ 1-1 เก็บหนึ่งคะแนนสำคัญได้สำเร็จ ทำให้มีเพิ่มเป็น 4 คะแนน จาก 3 เกม รั้งอันดับ 2 ของกลุ่ม C

อ่านบทความต่อด้านล่าง

เกมดังกล่าวมีแฟนบอลชาวไทยเดินทางไปชมเกมถึงสนามเป็นจำนวนมาก รวมถึง 'กัปตันชมพู่' พรพรรณ เกิดปราชญ์ กัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ก็ไม่พลาดแมตช์สำคัญในเกมนี้ ซึ่งเธอเผยว่าเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมในการเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยในรอบ 6-7 ปีเลยทีเดียว

"6-7 ปี แล้วที่ไม่ได้ซึมซับบรรยากาศแบบนี้ เคาะประตูเก่งมาก 1 : 1 เล้ยยยยย ไปเชียร์กันต่อที่ ราชมังนะคะ 26 มีนาคมนี้ ไทย : เกาหลี แล้วไปเล่นสงกรานต์ต่อเลยค่ะ สาดน้ำกัน" พรพรรณ โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัว

สำหรับ ทีมชาติไทย มีโปรแกรมลงสนามในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม C นัดที่ 4 พบกับ เกาหลีใต้ ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน แข่งขันวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี, Youtube Changsuek Official และ Facebook Changsuek Official