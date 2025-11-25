ปรับตัวง่าย! โก มยอง ซอก เผยชีวิตที่ไทยดีกว่าเกาหลีใต้

โก มยอง ซอก กองหลังชาวเกาหลีใต้ ของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดเผยว่า ชีวิตที่ไทยง่ายกว่าตอนอยู่เกาหลีใต้ โดยเพื่อนร่วมทีม และสโมสรช่วยให้ปรับตัวได้ดี รวมถึงเรื่องโควตาต่างชาติที่แตกต่างจากเคลีก ทำให้ได้เล่นกับเพื่อนร่วมทีมจากหลายชาติ
เคลีก ให้ทุกทีมสามารถลงทะเบียนได้ 6 คน และส่งลงสนามได้สูงสุด 5 คน แต่ล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันเคลีก เตรียมเปลี่ยนแปลงโควตาต่างชาติในฤดูกาล 2026 โดยจะยกเลิกการจำกัดจำนวนลงทะเบียนผู้เล่นต่างชาติ ทำให้ทุกทีมสามารถลงทะเบียนผู้เล่นต่างชาติได้แบบไม่จำกัดจำนวน เพื่อเอื้อให้กับสโมสรที่เข้าแข่งขันในรายการเอเชีย และสามารถเสริมผู้เล่นต่างชาติได้แบบไม่อั้นตามกฎของ AFC
“ผมอยู่ประเทศไทยมา 1 ปีแล้ว และพูดได้เต็มปากว่าชีวิตที่นี่ดีกว่าที่เกาหลีใต้ มาก ทั้งสโมสร และเพื่อนร่วมทีม ช่วยผมเรื่องการปรับตัวเป็นอย่างดี”
“อีกทั้งการที่ไทยลีก ไม่ใช้โควตาต่างชาติเหมือนแบบที่เคลีก ยังทำให้ผมได้เล่นกับนักเตะจากหลายประเทศ และปรับตัวได้ง่ายกว่าเดิม ทำให้ผมก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้เร็วขึ้น”
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะพบกับ อุลซาน ฮุนได เอฟซี ในศึก เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท 2025/26 วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ที่ อุลซาน มุนซู ฟุตบอล สเตเดียม คิกออฟเวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง YouTube: BG SPORTS