ประเดิมเจอ ลำพูน! ชลบุรี คว้า เอสเตฟาโน อรันโก จากทีมลีกสูงสุดโคลอมเบีย

สโมสร ชลบุรี เอฟซี เปิดตัว เอสเตฟาโน อรันโก แนวรุกชาวโคลอมเบีย วัย 31 ปี จากสโมสร โบยากา ชิโก เอฟซี ทีมในลีกสูงสุดของประเทศโคลอมเบีย เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในถิ่น ชลบุรี ไดกิ้น สเตเดี้ยม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีม ในการสู้ศึก ไทยลีก ฤดูกาล 2025/26 เลกที่ 2
โดยนักเตะผ่านการตรวจร่างกาย และเดินทางมาเซ็นสัญญา พร้อมเปิดตัวร่วมกับ รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค หัวหน้าผู้ฝึกสอน เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา (15 มกราคม) ก่อนจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมทันที เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมเปิดบ้านพบกับ ลำพูน วอริเออร์ ในศึกไทยลีก 2025/26 นัดที่ 17 วันเสาร์ที่ 17 มกราคมนี้ ที่สนาม ชลบุรี ไดกิ้น สเตเดี้ยม เวลา 18.30 น.
สำหรับ เอสเตฟาโน อรันโก เกิดเมื่อวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 1994 เป็นผู้เล่นเกมรุกริมเส้น ถนัดเท้าขวา สามารถลงเล่นได้ทั้งตำแหน่งปีกซ้าย ปีกขวา รวมถึงมิดฟิลด์ฝั่งขวา โดดเด่นด้วยความคล่องตัว ความเร็ว การเลี้ยงบอลกินตัว และการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้าย
ผ่านประสบการณ์ค้าแข้งในลีกโคลอมเบียมาอย่างโชกโชน กับสโมสร อัลเลียนซา เอฟซี, เดปอร์เตส โตลิมา, โบยากา ชิโก เอฟซี, แอตเลติโก บูการามังกา, ปาตริโอตาส เอฟซี, คูคูตา เดปอร์ติโบ, แอตเลติโก นาซิอองนาล, ริโอเนโกร อากีลัส, อูเนาโตโนมา เอฟซี, เดปอร์ติโบ ปาสโต และ เดปอร์ติโบ กาลี รวมถึงประสบการณ์ในต่างแดนกับ ซีเอส เอเมเลค สโมสรชั้นนำของประเทศเอกวาดอร์
ผลงานล่าสุด กับ โบยากา ชิโก เอฟซี เอสเตฟาโน อรันโก ลงสนามรวมทุกรายการ 32 นัด ยิงได้ 3 ประตู พร้อมทำอีก 3 แอสซิสต์ ก่อนย้ายมาร่วมทัพ “ฉลามชล” อย่างเป็นทางการ