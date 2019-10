ประเดิมทีมชาติ! สเปนเรียกฟาติลุยคัดยูโร U21

อันซู ฟาติ กองหน้าดาวรุ่งของบาร์เซโลนา ถูกเรียกไปติดทีมชาติสเปนรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ชุดลงทำศึกยูโร U21 รอบคัดเลือก ที่จะพบกับมอนเตเนโกร

ดาวเตะวัย 16 ปี เพิ่งจะได้รับสัญชาติเป็นพลเมืองของสเปนเมื่อเดือนกันยายนทีผ่านมา หลังเดินทางจากกินี-บิสเซาบ้านเกิดมาอยู่แดนในกระทิงดุตั้งแต่ปี 2009 รวมระยะเวลาแล้วครบ 10 ปีตามที่กฎหมายกำหนดพอดี

ก่อนหน้านี้ ฟาติ เกือบจะถูกเรียกติดทีมชาติสเปนุร่นอายุไม่เกิน 17 ปี ที่เตรียมไปทำศึกฟุตบอลโลก U17 รอบสุดท้ายที่บราซิลช่วงปลายเดือนนี้ด้วย แต่ทางต้นสังกัดอย่างบาร์ซาพยายามขัดขวางเรื่องดังกล่าว เพราะมองว่านักเตะจะได้ประโยชน์มากกว่ากับการอยู่เล่นกับทีมชุดใหญ่ของพวกเขา และสุดท้ายเขาก็ไม่ได้มีชื่อติดทัพกระทิงน้อยชุด U17 ไปด้วย

🌍⚽ #AnsuFati has been summoned by Spain's U-21 team for @UEFAUnder21 Qualifying!



