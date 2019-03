ปืนใหญ่แถลงขอโทษสมอลลิง,ผีกรณีแฟนบอลป่วนในสนาม

อาร์เซนอล แถลงการณ์ขอโทษ คริส สมอลลิง และ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กรณีแฟนบอลวิ่งลงมาในสนามในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมา

เกมพรีเมียร์ลีกคู่ซูเปอร์ซันเดย์ผลปรากฎว่าไอ้ปืนใหญ่เปิดบ้านเอาชนะปีศาจแดง 2-0 โดยในจังหวะที่ ปิแอร์-เอเมอริค โอบาเมยอง ซัดจุดโทษเป็นประตูชัยในนาที 69 ได้มีแฟนบอลวิ่งลงสนามมาดีใจกับกลุ่มนักเตะด้วย

โดยระหว่างที่แฟนบอลวิ่งมาหากลุ่มนักเตะอาร์เซนอล ได้มีการวิ่งเข้าใส่ คริส สมอลลิง และมีการผลักกระแทกกันเล็กน้อย ซึ่งทางเดอะ กันเนอร์ส ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษกองหลังทีมชาติอังกฤษรายนี้และต้นสังกัด พร้อมยืนยันว่าจะมีการลงโทษแฟนบอลอย่างแน่นอน

"เราขอประณามแฟนบอลที่วิ่งลงมาในสนามและพุ่งชนใส่ คริส สมอลลิง ระหว่างเกมในวันนี้" แถลงการณ์ของ อาร์เซนอล

"พวกเราอยากขอโทษ คริส สมอลลิง และ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และยินดีแจ้งให้ทราบว่าแฟนบอลคนดังกล่าวถูกจับกุมเป็นที่เรียบร้อย"

"เราจะทำงานร่วมกับกรมตำรวจในการสืบสวน แฟนบอลคนดังกล่าวจะถูกแบนจากการชมเกมของอาร์เซนอลทั้งในบ้านและนอกบ้าน เจ้าหน้าที่สโมสรของพวกเราได้ถูกส่งไปเข้ารับการอบรมเพื่อรับมือกับปัญหาเช่นนี้ที่อาจเกิดในอนาคต"

Incident here in Sky video with fan able to run onto Arsenal pitch and seem to push Chris Smalling pic.twitter.com/m3hO4X97K2