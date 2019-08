ปีทองของPES! โคนามิคว้าลิขสิทธิ์ EURO 2020

โคนามิ บริษัทผลิดเกมฟุตบอลชื่อดังอย่าง Pro Evolution Soccer (PES) แถลงผ่านเว็บไซต์ทางการว่าได้บรรลุข้อตกลงกับทางสหภาพสมาคมฟุตบอลยุโรป (UEFA) ในการที่จะนำฟุตบอลทัวร์นาเมนต์รายการสำคัญที่สุดในยุโรปอย่าง ยูโร 2020 มาใช้ในเกมภาคล่าสุดแล้ว

It’s a big one…



UEFA EURO 2020 is coming to #eFootballPES2020!



We are partnering with UEFA to bring PES fans the oppurtunity to experience the FULLY LICENSED tournament through an update pack coming in 2020. #gamescom2019 pic.twitter.com/tuqQGZk6tU