ปิดฉาก 4 ปี! นูโนอำลาวูล์ฟส์หลังจบฤดูกาลนี้

วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการยืนยันว่ากุนซืออย่าง นูโน เอสปิริโต้ ซานโต้ จะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้

เทรนเนอร์ชาวโปรตุเกส ย้ายเข้ามาคุมทีมวูลฟ์ส์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2017 ก่อนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมคว้าแชมป์อีเอฟแอล แชมเปี้ยนชิพ พร้อมได้เลื่อนชั้นกลับขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้ง รวมถึงเคยพาทีมทะลุเข้าไปถึงรอบ 8 ทีม ในศึกยูโรป้า ลีกเมื่อฤดูกาลก่อนอีกด้วย

“ตั้งแต่วันแรกที่เรามาถึงคอมป์ตัน (ย่านที่ตั้งสโมสร) ความทะเยอทะยานของเราคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและผลักดันสโมสรฟุตบอลแห่งนี้ไปข้างหน้า และผมภูมิใจที่จะบอกว่าเราทำอย่างนั้นทุกวัน เราบรรลุเป้าหมายของเรา เราทำด้วยความรักและเราทำมันด้วยกัน" นูโน กล่าวกับ wolves.co.uk

After four seasons at the club, this Sunday will be Nuno Espirito Santo’s final game in charge of Wolves.



Thank you, Nuno.



