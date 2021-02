ปิดฉาก 14 ปี! ชอว์ครอสส์แยกทางสโต๊ค, จ่อซบทีมเบ็คแฮม

สโต๊ค ซิตี้ ประกาศยืนยัน สโมสรได้ตกลงยกเลิกสัญญากับ ไรอัน ชอว์ครอสส์ กัปตันทีมของสโมสรแล้ว

แนวรับวัย 33 ย้ายมาอยู่กับช่างปั้นหม้อตั้งแต่ปี 2007 และลงสนามช่วยทีมไปกว่า 400 เกม ก่อนล่าสุดเขาจะตัดสินใจโบกมือลาสโมสร

คาดว่า ชอว์ครอสส์จะย้ายไปเล่นกับ อินเตอร์ ไมอามี สโมสรของ เดวิด เบ็คแฮม ในเมเจอร์ลีก สหรัฐฯ ซึ่งมีคิวเปิดฤดูกาลในวันที่ 3 เมษายนนี้

After 14 years of outstanding service with Stoke City, we can confirm that Ryan Shawcross has left the Club.



Ryan and his family will always be welcome at the bet365 Stadium and he departs with the best wishes of everyone at the Club.#SCFC 🔴⚪️