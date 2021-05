ปิดจ็อบ! อาแย็กซ์คว้าแชมป์ลีกดัตช์สมัยที่ 35

อาแย็กซ์ ผงาดคว้าแชมป์ เอเรดิวิชี ลีก เนเธอร์แลนด์ส ประจำฤดูกาล 2020/21 เรียบร้อยแล้ว หลังเปิดบ้านไล่ถล่มเอมเมน 4-0

ชัยชนะเกมนี้ทำให้อาแย็กซ์มี 79 คะแนน จาก 31 นัด ทำแต้มทิ้ง พีเอสวี ไอน์โฮเฟน ทีมอันดับสองที่เหลือโปรแกรม 4 เกมขาดแน่นอนแล้ว เพราะนำอยู่ถึง 15 คะแนน

อาแย็กซ์จึงคว้าแชมป์ลีกไปครองเป็นสมัยที่ 35 และเป็นดับเบิลแชมป์ลีกดัตช์ในฤดูกาลนี้ หลังก่อนหน้านี้คว้าแชมป์บอลถ้วยในประเทศไปครองแล้ว

You are 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗

𝐗𝐗𝐗𝐕 is for you!! 🏆#XXXVoorJullie