บุรีรัมย์ × KELME เปิดตัวชุดแข่ง ACL ลายคลื่นสายฟ้า

บุรีรัมย์ จับมือ KELME เปิดตัวคอลเลคชั่นชุดแข่ง ACL คอนเซ็ปท์ FOR THE CITY, FOR THE COUNTRY

สโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เจ้าของ 3 แชมป์ของไทยในฤดูกาล 2022/23 เปิดตัวคอลเลคชั่นชุดแข่งขันที่จะใช้ในการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรเอเชีย AFC Champions League ปราสาทสายฟ้า เผยโฉมชุดแข่งที่มาพร้อมคอนเซ็ปท์ "FOR THE CITY, FOR THE COUNTRY" หมายถึงหน้าที่ และ ความรับผิดชอบในฐานะตัวแทนความฝัน ความหวัง และ ความภาคภูมิใจของคนไทย แฟนฟุตบอลชาวไทยทุกๆ คน ดีไซน์ชุดแข่งขันได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบจากคลื่นสายฟ้าจำนวนมากที่กำลังหลอมรวม เปรียบเสมือนการรวมกลุ่มก้อนความเป็นหนึ่งของแฟนบอล พร้อมส่งต่อพลังงานสู่ตัวนักกีฬา และ เดินหน้าสู้ไปด้วยกัน เพราะการแข่งขัน AFC Champions League ศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชียในครั้งนี้ ไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่ง หรือทีมใดทีมหนึ่ง แต่คือเพื่อบ้านของเรา เพื่อคนไทยทุกๆ คน อ่านบทความต่อด้านล่าง สำหรับชุดแข่ง ACL สีชุด แบ่งออกเป็น 4 สี ซึ่งได้แก่ สีน้ำเงินเข้ม, สีชมพู, สีส้ม และ สีขาว จับคู่สีบนตัวเสื้อในรูปแบบ Monochrome Color Combination เพื่อให้เกิดความสวยงาม สบายตา และ ลงตัวที่สุด สำหรับ คอลเลคชั่น KELME x Buriram United AFC Champions League 2023 กำหนดวางจำหน่ายวันที่ 15 กันยายน 2566 นี้เป็นต้นไป ผ่านช่องทางจำหน่ายของสโมสร และ Mega Castle