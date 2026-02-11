บุรีรัมย์ยิ้ม! กังวอน–อุลซานชวดชัย เปิดทางเข้าน็อคเอาต์ ACLElite สดใส

สถานการณ์ของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท 2025/26 รอบลีกสเตจ ขยับเข้าใกล้รอบน็อคเอาต์เต็มที หลังสองทีมจากเคลีก เกาหลีใต้ อย่าง กังวอน เอฟซี และ อุลซาน ฮุนได ไม่สามารถเก็บชัยชนะในเกมล่าสุดได้
ก่อนหน้านี้ “ปราสาทสายฟ้า” เพิ่งบุกชนะ เฉิงตู หรงเฉิง 1-0 เก็บเพิ่มเป็น 11 คะแนน ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ 4 ชั่วคราวของโซนตะวันออก พร้อมเฝ้ารอผลการแข่งขันของคู่แข่งโดยตรงอย่าง อุลซาน ฮุนได (8 คะแนน) และ กังวอน เอฟซี (7 คะแนน)
ผลปรากฏว่า กังวอน เอฟซี เปิดบ้านเสมอ เซี่ยงไฮ้ พอร์ต 0-0 ขณะที่ อุลซาน ฮุนได แพ้ เมลเบิร์น ซิตี้ 1-2 ส่งผลให้ เมลเบิร์น ซิตี้ ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 4 มี 13 คะแนนการันตีเข้ารอบเป็นทีมที่ 4 ส่วน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กลับลงมาที่ 5
อย่างไรก็ตาม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบอย่างมากในการลุ้นผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย โดยในนัดสุดท้ายของรอบลีกสเตจ แม้จะพลาดท่าแพ้ เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว แต่หาก เอฟซี โซล, ยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม , กังวอน เอฟซี และ อุลซาน ฮุนได ไม่สามารถเก็บชัยชนะพร้อมกันทั้งหมด “ปราสาทสายฟ้า” ก็ยังจะผ่านเข้าสู่รอบน็อคเอาต์ได้สำเร็จ
โปรแกรมนัดสุดท้าย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะกลับมาเล่นในบ้านพบ เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว วันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งจะเป็นเกมชี้ชะตาการลุ้นตั๋วสู่รอบต่อไปอย่างเป็นทางการ