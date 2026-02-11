Goal.com
สด
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
GOAL

บุรีรัมย์ยิ้ม! กังวอน–อุลซานชวดชัย เปิดทางเข้าน็อคเอาต์ ACLElite สดใส

สถานการณ์ของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท 2025/26 รอบลีกสเตจ ขยับเข้าใกล้รอบน็อคเอาต์เต็มที หลังสองทีมจากเคลีก เกาหลีใต้ อย่าง กังวอน เอฟซี และ อุลซาน ฮุนได ไม่สามารถเก็บชัยชนะในเกมล่าสุดได้

ก่อนหน้านี้ “ปราสาทสายฟ้า” เพิ่งบุกชนะ เฉิงตู หรงเฉิง 1-0 เก็บเพิ่มเป็น 11 คะแนน ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ 4 ชั่วคราวของโซนตะวันออก พร้อมเฝ้ารอผลการแข่งขันของคู่แข่งโดยตรงอย่าง อุลซาน ฮุนได (8 คะแนน) และ กังวอน เอฟซี (7 คะแนน)

ผลปรากฏว่า กังวอน เอฟซี เปิดบ้านเสมอ เซี่ยงไฮ้ พอร์ต 0-0 ขณะที่ อุลซาน ฮุนได แพ้ เมลเบิร์น ซิตี้ 1-2 ส่งผลให้ เมลเบิร์น ซิตี้ ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 4 มี 13 คะแนนการันตีเข้ารอบเป็นทีมที่ 4 ส่วน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กลับลงมาที่ 5 

อย่างไรก็ตาม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบอย่างมากในการลุ้นผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย โดยในนัดสุดท้ายของรอบลีกสเตจ แม้จะพลาดท่าแพ้ เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว แต่หาก เอฟซี โซล, ยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม , กังวอน เอฟซี และ อุลซาน ฮุนได ไม่สามารถเก็บชัยชนะพร้อมกันทั้งหมด “ปราสาทสายฟ้า” ก็ยังจะผ่านเข้าสู่รอบน็อคเอาต์ได้สำเร็จ 

โปรแกรมนัดสุดท้าย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะกลับมาเล่นในบ้านพบ เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว วันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งจะเป็นเกมชี้ชะตาการลุ้นตั๋วสู่รอบต่อไปอย่างเป็นทางการ

Thai League
BG Pathum United crest
BG Pathum United
BGP
Buriram United crest
Buriram United
BUN
AFC Champions League Elite
Machida Zelvia crest
Machida Zelvia
MAZ
Chengdu Rongcheng FC crest
Chengdu Rongcheng FC
CRC
โฆษณา
0