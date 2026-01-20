บุกเซ็นถึงโรงเรียน! "แข้งเทพ" มือไวคว้า "รุสกี กาเดร์" ปีกพรสวรรค์จากเทพศิรินทร์

ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด บรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาอาชีพกับ “รุสกี กาเดร์” ปีกซ้ายดาวรุ่งรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าสู่ทีมอย่างเป็นทางการ
ดาวรุ่งจากปัตตานีถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นพรสวรรค์ที่น่าจับตาในวงการฟุตบอลนักเรียนมัธยมปลายของไทยโดยสร้างชื่อขึ้นมาหลังพา "ลูกแม่รำเพย" คว้าแชมป์ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ด้วยผลงานแชมป์เดี่ยวแบบชนะรวด
นอกจากนี้ รุสกี กาเดร์ ยังคงเป็นกำลังหลักที่ขาดไม่ได้ของ เทพศิรินทร์ ในการแข่งขัน AssetWise BG CUP U19 2025 ที่กำลังแข่งขันอยู่ โดยทำไปแล้ว 2 ประตู 1 แอสซิสต์ ให้ทีมอยู่อันดับ 4 ของกลุ่ม A ลุ้นเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย โดยแข้งเทพส่งตัวแทนอย่าง แดนนี่ อินวิซิบิเล่ ผู้อำนวยการอะคาเดมี่ และ สุรเดช อนันทพงศ์ ผู้จัดการทีม ไปเซ็นสัญญาถึงโรงเรียน