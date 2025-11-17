บีจี สปอร์ตส์ เปิดศึก “Assetwise BG CUP U19” เวทีสำคัญเพื่อต่อยอดดาวรุ่งสู่ฟุตบอลอาชีพ Club 114, True BG Stadium— 17 พฤศจิกายน 2568

บีจี สปอร์ตส์ (BG Sports) เดินหน้าขับเคลื่อนวงการฟุตบอลเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัวการแข่งขัน “AssetWise BG CUP U19 2025” ศึกฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างเวทีคุณภาพให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพ และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ การแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรหลัก ได้แก่ AssetWise, BG, GoMuc, Yanmar, Daikin และ Kelme แบรนด์กีฬาชั้นนำ ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนามาตรฐานฟุตบอลเยาวชนไทยให้ยั่งยืน
สร้างความต่อเนื่องและเข้มข้นเพื่อแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ผ่านแนวคิด “THE RISING ELEVEN”
คุณสุรัตน์ พงศ์พูลสุข รองประธานสายงานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
“AssetWise เราเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ และในปีนี้เรายังเป็นพาร์ทเนอร์ กับสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมา เราก็ยังมีการจัดทัวร์นาเม้นต์ฟุตบอลเยาวชนกับทางบีจีด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในรุ่นเยาวชนตั้งแต่ U10 – U14 และรุ่น U18
“โดยในฤดูกาลนี้ เรายังคงให้การสนับสนุนฟุตบอลเยาวชนอย่างต่อเนื่อง อย่างโปรเจคที่เพิ่งจบไป คือ U15 ที่เราได้มีการคัดเลือกเยาวชน 5 นักเตะที่ได้รับคัดเลือกไปฝึกซ้อมกับสโมสรโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ณ ประเทศเยอรมนี ผ่านความร่วมมือระหว่างสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ดและสโมสรโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ และทัวร์นาเม้นต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ คือ AssetWise BG Cup (U19) ซึ่งถือว่าเป็นเป็นเวทีสำคัญสำหรับน้องๆ ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากรั้วโรงเรียนก่อนก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ได้แสดงฝีเท้าเพื่อพัฒนาศักยภาพได้อย่างแท้จริง และยังมี BG SPORTS มาถ่ายทอดสดครบทุกแมตช์ และยังรวมถึงความมุ่งมั่นเดียวกันของพาร์ทเนอร์ต่างๆ อีกมากมาย เชื่อว่าน่าจะจุดกระแสและพัฒนาฟุตบอลในระดับเยาวชนไปได้อีกอย่างมาก”
“AssetWise เราก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะอยู่คู่ไปกับเยาวชนนักฟุตบอลของไทยเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาส และพัฒนาฝีเท้าให้น้องๆ เยาวชนมีศักยภาพไปได้ไกลถึงระดับสากลครับ”
คุณพาทิศ ศุภะพงษ์ กรรมการบริหารและตัวแทนจากบีจี สปอร์ตส์ กล่าวว่า
“ทางบีจี สปอร์ตส์ ตระหนักดีว่า การแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ถือเป็น ช่วงเวลาสำคัญ สำหรับการเปลี่ยนผ่านของนักฟุตบอลเยาวชนก่อนก้าวสู่ระดับอาชีพ ซึ่งสโมสรต่างๆ ต่างให้ความสนใจในการเฟ้นหาและติดตามผลงานของผู้เล่นในรุ่นนี้ก่อนเข้าสู่เส้นทางอาชีพ เราเชื่อว่า ความต่อเนื่องและจำนวนแมตช์ที่มากพอในแต่ละปี เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้นักฟุตบอลได้แสดง ศักยภาพและความสม่ำเสมอ ได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญในการต่อยอดไปเป็นนักเตะอาชีพ การมีรายการเยาวชนแข่งขันสม่ำเสมอ และมีความ เข้มข้นและมีมาตรฐาน จึงมีความสำคัญ”
“นอกจากนี้ การที่ได้นำเสนอการแข่งขันผ่านการ ถ่ายทอดสดทาง Youtube ช่อง BG Sports ซึ่งได้รับความเชื่อมั่นในการนำเสนอคอนเทนต์กีฬาฟุตบอลที่เข้าถึงง่าย จะเป็นการเปิดพื้นที่และเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ต่อสายตาของสโมสรอาชีพและผู้สนใจจากทั่วประเทศ”
รูปแบบการแข่งขันและความพิเศษของทัวร์นาเมนต์
การแข่งขัน AssetWise BG CUP U19 มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 16 โรงเรียน โดยจะแบ่งสายรอบ League Stage ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด (ไม่มีระบบเหย้า-เยือน) เพื่อคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุด 4 ทีมจากแต่ละกลุ่ม เข้าสู่รอบต่อไป จุดเด่นของรายการนี้ คือ หากผลการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มเสมอกัน จะต้องดวลจุดโทษทันทีเพื่อหาผู้ชนะ โดยทีมที่ชนะการดวลจุดโทษจะได้รับ 2 คะแนน ส่วนทีมแพ้จะได้รับ 1 คะแนน สร้างความตื่นเต้นและเพิ่มโอกาสการเก็บแต้มในทุกนัด
สำหรับรอบ Final Stage ทั้ง 8 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะทำการแข่งขันแบบ Knockout เพื่อเฟ้นหาทีมแชมป์หนึ่งเดียวแห่งปี พร้อมรับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท
สนามแข่งขันคุณภาพ และการถ่ายทอดสดครบทุกนัด
ฝ่ายจัดการแข่งขันได้คัดเลือกสนามที่มีมาตรฐานสูงและได้รับการดูแลอย่างดี ได้แก่ BGPU Training Center (TC3) รังสิต คลอง 3 ปทุมธานี และ YHA Training Center รังสิต คลอง 4 ปทุมธานี ซึ่งจะใช้สำหรับการแข่งขันในรอบ League Stage และรอบ 8 ทีมสุดท้าย ส่วนรอบ รองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นที่สนามแข่งขันแบบ football stadium เพื่อให้แฟนบอลได้สัมผัสบรรยากาศการเชียร์แบบติดขอบสนาม โดยเปิดให้เข้าชมฟรีทุกนัด
นอกจากนี้ บีจี สปอร์ตส์ยังเตรียมการถ่ายทอดสดครบทุกแมตช์ผ่านระบบการผลิตคุณภาพสูงจากบริษัท EASY PRODUCTION ซึ่งบีจี สปอร์ตส์เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำอุปกรณ์จากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการถ่ายทอดสดให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
